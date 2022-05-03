هجوم من تسعة طويلة بالرصاص الحي على منزل بالخرطوم





تعرضنا عصر اليوم بمنزل العائلة بابو ادم الكلاكلة لهجوم من تسعة طويلة بالرصاص الحي ، الحمد لله كلنا بخير ، تم كسر زجاج عربة شقيقتي وعربة زوج شقيقتي ، لم ياخذو شيئا ، وعندما هاجمهم ناس الشارع والجيران اطلقوا ثلاثة رصاصات عليهم لم يصب منهم احد الحمد لله ومن ثم لازوا بالفرار علي دراجات نارية .

الغريب في الامر انهم قاموا بطرق الباب اولا ، حسب رواية جارتنا التي كانت تشاهدهم ، ومن ثم اتجهوا الي العربتين وقاموا بتهشيم الزجاج وبعثرة محتوياتهما قبل ان يهاجمهم عدد من شباب الحي .

الظاهرة استفحلت واضحت مهدد كبير وحقيقي لامن المواطن ، والمنوط بهم حفظ الامن في وادي أخر ، اللهم الطف ببلادنا واهلها .

هيثم عبدالرحيم

