مسلسل سكة ضياع ياخد 2/10 .. اتنين من عشرة





طيب بسم الله

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انا حقول حاجة قد تصدمكم شديد يا جماعة

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انا حضرتا “سكة ضياع”

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اااااي ما تقولوا لي كيف؟ ما تقولوا لي ليه؟ المهم المهم حضرتا المسلسل ده ….

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اااي عارف من ايام البرومو بتاعو نزلتا قلتا ليكم اوعكم تحضروا الحاجة دي … لكن شمار ساااي كدة حضرتو …

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و طبعا انا مستغرب حقيقي وانا لافي في الميديا السودانية …مستغرب للناس المتعاملة مع الحاجة دي فعلا كمسلسل … لدرجة طلعوا منو ميمز و لدرجة بيتاثروا بمشاهدو و بيبكوا و بقولوا مفترض يحصل كدة و مفترض ما يحصل كدة …

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الناس ما تزعل و ما تدفن راسها في التراب …. الليلة ده ردم زي الردم …. لكن ردم من اجل المصلحة…. مش زمان لمن بدقوك بقولوا ليك عشان مصلحتك؟؟؟ ( كانت بتحرقني اكتر من الجلدة نفسها هههههه ) …اها هسي ده ردم عشان المصلحة و عشان تاني ما يطلع لينا زول يسوي لينا كدة ….

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طيب قبل ما اخش في النقد الموضوعي من حيث

اولا : اختيار الشخصيات

ثانيا: القصة و السيناريو

ثالثا : التمثيل

رابعا : الحوار

خامسا : المونتاج

سادسا : الاخراج

سابعا: التصوير

ثامنا : الرسالة

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و كدي يجيني زول يقول لي دي امكانياتنا و دي شنو ما بعرفو ….

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دي لا امكانياتنا لا شي …. امشوا شوفوا الابداع البيعمل فيهو محمد كردفاني ..مالو ما سوداني؟؟؟ جاب الامكانيات من وين؟؟؟

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المهم قبل ما ابدا … عايز اقول انا من الله خلقني اول مرة يلاقيني زول وهمي لدرجة لمن يقدم حاجة للعامة بيكتب اسمو قبل اسم العمل

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يا بني ادم انت عندك شركة سميتها SRM …..

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لحدي هنا نحنا معاك حلوين

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في داعي يصل بيك الوهم و حب الظهور لدرجة انك تكتب لينا في اول مشهد من كل مقدمة حلقة في كل الحلقات ( شركة د جلال حامد …. SRM)

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والله شكلي تاني في التطبيق حق كراش فون اي زول يخش يطلب تلفونات حيلقاني كاتب ( تطبيق احمد يوسف ..كراش فون)

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ده شكلو لمن كان سغير كان بيكتب اسمو في الكورة و يطلعها للعيال في الشارع يلعبوا بيها …. و اي زول سولت ليهو نفسو يجيب فيهو قوون بقوم د جلال حامد بشيل الكورة بقول دي مش كورتي؟؟؟؟؟ يلا مافي لعب

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يلا احسب معاي …. ده اول وهم في الاوهام …. و ما محتاج اي امكانيات …كونك تمسح اسم د جلال حامد دي … ما دايرة اي امكانيات صح؟؟ يلا فالح امشي اكتب شركة SRM للانتاج الاعلامي تقدم …..

او لو خلاص فاض بيك و ما قادر تتنفس الا تورينا انها شركتك …. امشي اعمل اسم الشركة زاتها (شركة جلال حامد )

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المهم ما علينا يلا نخش في الموضوع ..

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اولا : اختيار الشخصيات …

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المخرجين في المسلسلات المتعوب عليها … الواحد بحوم فترة طويلة عشان يجمع شخصيات تناسب الادوار المفترض يمثلوها …

و دي حاجة ما محتاجة امكانيات في شكل قروش … دايرة امكانيات في شكل مجهود بس

ياخي اختيار الشخصيات كعب كعب شديد …. اولا شخصية عوض كلس ما جاية معاهو نهائي

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مفترض عوض كلس زول بزنس مان صاحب شركات و زول شرير (كعب) وزول حاسم … و زول بايخ و حامض و بخيل و زعيم عصابة و ما عارف شنو ..

ياخي ما ممكن تجيب لي زول بياكل الكلام و بهمهم لمن ما تعرفو بقول في شنو…. و شخصيتو و لغة الجسد بتاعتو حقت زول ما وااااااااثق في نفسو نهائي و مهزوز و ما عارف هو زاتو داير شنو….

جلال حامد ده كان المفترض يمثل دور اب جيقة

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ما ممكن تجيب لي شخصية الجقر (الاساسا هو ما زول اتدعك في الدنيا ) و الحاجة دي واضحة جدا في تقاطيع وشو و جسمو و ملامحو و نعومتو عشان تقول لي انو ده زول اتربى في الشارع و في الخيران …

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ما ممكن تجيب لي رؤى محمد نعيم سعد لابسة حجل و خلخال عشان تمثل دور بت قاعدة جوة الخور عمرها كلو …

ما ممكن تجيب لي طفل ما عندو اي علاقة بي شكل مانو (كمونية) عشان تقنعني انو ده مانو لمن كان صغير

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المهم اختيار الشخصيات غير موفق نهائيا

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لكن في كم زول حابي اشيد باختيار شخصياتهم

زي شخصية (مانو) مناسبة جدا مع الدور البقدمو … و كذلك (مفاز بشرى) و كذلك زوجة عوض كلس اليومها كلو بتكورك …

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ثانيا : القصة و السيناريو

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طبعا في المسلسلات المتعوب عليها (او الافلام برضو ) القصة دي بكونوا جايبينها من كاتب روائي محترف … ما اي زول سولت ليهو نفسو بيكتب قصة …. نحنا عندنا في السودان تقريبا اي زول بشوف نفسو كاتب روائي

لكن على غير العادة

القصة و السيناريو في المسلسل ده كانوا كويسين

اقدر اقول عليهم هم الحاجة الوحيدة الكويسة في المسلسل ده و المتعوب عليها … في شوية حبكة في الاحداث و قدر الكاتب يفاجأك بحاجات ما كنت متخيلها ….

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مع انو فيها شوية دقسات برضو ….زي مثلا في الحلقة الاخيرة حصل شوية استحمار ليك عزيزي المشاهد … و ما ورونا ايمان (العروس) كيف قدرت تتواصل مع حنان (ام الجقر هههه ) عشان تتفق معاها يتلاقوا سوا و يقعد الجقر يبكي لينا …. لكن دي دقسة صغيرة ما مشكلة مشيناها …

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لكن بصورة عامة كدة القصة و السيناريو كويسين ما كعبين

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ثالثا : التمثيل

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كعب شديد ….

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الناس الفي المسلسل دي ما عندها اي علاقة بالتمثيل ….

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و اكبر دليل انو الحاجة دي ما محتاجة امكانيات … انو نفس المسلسل فيهو ناس بيعرفوا يمثلوا ….

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معناها شنو؟

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معناها الشغلة دي موهبة … انت كمخرج امشي جيب الناس البتعرف تمثل … ما تجيب ليك ناس ما عندها اي علاقة بالتمثيل ياخي

فيما يلي قائمة باسماء الناس البعرفوا يمثلوا (يعني عندهم شيئ من الموهبة نقدر نقول )

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مانو

ابو الدبش

احمد الجقر

مفاز بشرى

بلقيس

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و فيما يلي قائمة بالناس المفترض تمشي تقع الزراعة و تشوف ليها شغلة تاني او تتجه لجمع الطوابع البريدية او التعارف او اي هواية تانية

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جميع الشخصيات في المسلسل لكن اخص بالمغسة الاشخاص التالي ذكرهم

عوض كلس

رشا

حنان

ملاذ

دوكو / رؤى ( الصراحة الشخصية دي محتاجة زول يقعدها في الواطة كدة و يعمل ليها رقيا شرعية و يشوف هي بالضبط مالا؟ وانا ما قصدي بس في الدور بتاع الخرشة و السلس و كدة… لالا عموما كدة …هي حقيقي مالا؟ )

اوسو

ابراهيم

بعدين في حاجات ما دايرة اي امكانيات …. زي مثلا يعني مااااا ممكن تجيب لي عوض كلس بيتكلم تلفون و الشاشة فيها اله حاسبة ؟ اتعبوا شوية ياخي اعملوا مكالمة حقيقية ياخ …

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ما ممكن ياخي تجيب لي بيت الفكي المشعوذ هو نفس بيت ابو الدبش وهو نفس البيت الفي النهاية اجرو احمد الجقر للعيال فاقدي السند …

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و ما ممكن احمد الجقر لمن الله فتحها عليهو و عمل بيت لفاقدي السند و حب يعمل ليهو لافتة يقوم يمشي يجيب ورقة و يكتب فيها بي قلم الشيني ( ماوى لفاقدي السند ) …. يعني كان تتعبوا تعملوا لافتة بس … جيبوا خطاط بس يعني ما بكلف شي و صفيحة حديد …

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كان ممكن عادي الدكتور القال لحنان و ابراهيم انو بتهم مدمنة كان ممكن يكون دكتور بالجد من يجيبوا زول ساي

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و كان ممكن عادي اليد الظهرت بشمال الشاشة في الشقة البيقعدوا فيها البنات و الشباب يتسطلوا (ِشكلها يد واحد من المصورين) كان ممكن عادي ما تظهر … ولو ظهرت كان ممكن عادي يتم اكتشافها بواسطة مساعد المخرج و تتعالج او تتحذف ….

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المشاهد الفيها fighting تعبانة شدييييييييييييييييد شديد و تدعو للضحك و السخرية ….. و الموضوع هنا برضو ما عايز امكانيات …والله انا اوريكم زول بعرفو اسمو انس بصور مشاهد بتاعت fighting بي تلفون s6 القديييييم داك ..كان شفتوها تدوا الدنيا العجب …اسمو Anas Fally

بدون اي امكانيات

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رابعا : الحوار

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الحوار كعب كعب شديد … نمسك اول شي الحوار من ناحية صوت …

الصوت في المسلسل سيئ جدا كان ممكن يتم تسجيلو في استديو و من ثم يتم دمجو في المشاهد (زي ما قاعد يحصل في المسلسلات و الافلام عادة ) و الحاجة دي ما محتاجة اي امكانيات … في الاستوديو ممكن عادي يتسجل بي موبايل ….. و بعدين مسالة دمج الصوت في المشاهد دي ما دايرة حاجة اكتر من adobe after effects ولا cool edit pro ولا برايمفيرا ولا اي مصيبة زمان

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لكن لمن تقرر انك عايز تسجل الصوت بالمايك حق الكاميرا وانت ما بتعرف ياهو بتكون النتيجة كده ….

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نمسك الحوار من ناحية الكلام نفسو

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حوار سغيل و سمج …ياخي ما ممكن اي زول في المسلسل بكرر اسم الزول الواقف قدامو 800 مرة …. خصوصا احمد الجقر

صباح الخير يا رشا

كيفك يا رشاا

انتي كويسة يا رشااا؟

ارح ناكل يا رشااااااا

بطني وجعتني يا رشااااااا

فقعتي مرارتي يا رشااااا

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هو شنو هو؟

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حاجة في منتهى السخف و ما ليها اي علاقة بكلامنا السوداني ….

ثم تانيا …شنو الحنك بتاع الكلام عن نفسك بضمير الغائب و التعريف بالالف و اللام و الهبالة دي….؟؟؟؟ دي مشكلة نفسية على فكرة …

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تلقى عبادي بيتكلم بيقول ليك …. انت ما بتعرف (ال) عبادي ده؟ العبادي ده كبيرو الله …العبادي ماشي ينوم …العبادي بيصحى بعد شوية ….. انت كويس يا ولدي؟ هل تشكو من something ؟

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مخير الله

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المهم نمشي

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خامسا : المونتاج

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غايتو شناة مونتاج … مونتاج العدو

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ياخي كدي دقيقة … لقطات النقلة المكانية البجيبوها ليك انترو …. زي الكوشة البجيبوها ليك ك انترو لانو المشهد الجايي البيت بتاع ناس عبادي …. او لقطة مجمع خدمة الجمهور لمدرمان و في عربيتين ماشات عكس بعض بيتلاقوا في الزلط

ده شنو العولاق ده؟

ما لقيتو حتات ازبط شوية بس تصوروها؟ ما كان ممكن تصوروا مشاهد زيادة حبة كدة؟

ما كان ممكن طيب لو صورتوا نفس الحتة … يكون في تلاته اربعة نقلات مختلفة ما بس نفس النقلة زي كانوا الزول السلفكم الدرون تصوروا بيها المشهد ده قال ليكم عندكم 10 دقايق بس و ترجعوها لي ؟

ما ممكن المسلسل مقدمتو تكون تلاتة دقائق ياخي … تووو متش على مسلسل حلقتو اساسا 20 دقيقة

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دي شنو الحتة الفيها حجار كتيرة عاملينها الجمبة بتاعت الجبنة قال

ياخ عمرك لاقاك محل جبنة كدة؟ محل الجبنة ده دايما نضيف و مرشوش موية و رايق ..انتوا يعني حتى الواقع حقنا ما دايرين تعكسوه …بتعكسوا في حاجة اكعب من الواقع بكتير …. انا غايتو ما لاقتني جبنة بالشكل العجيب ده … و ما ممكن ياخي نفس الجبنة بس بيقعدوا فيها كل الناس الفي المسلسل …يعني حمو لمن قعد و اتحرشوا بيهو ناس ابو الدبش كان قاعد في نفس الجبنة الكان بيتونس فيها عبادي مع رشا و هي نفس الجبنة البعد سنة العبادي بيتونس فيها مع ايمان …هو شنو هو؟ في شنو؟

سابعا : التصوير

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التصوير تعبان شديد … زوايا التصوير سيئة جدا ….الاضاءة تعبانة جدا وتم استخدام كشافات عادية شديدة السطوع مع عدم وجود اي تشتيت للصوء …. ياخي لو مشيتوا اي استديو بتعرفوا الاضاءة للتصوير بتكون كيف ……

المشاهد الحوارية ياخي دائما بكون في ميكسر … كل كاميرا بتشتغل بزاوية الزول البيتكلم …. ما ممكن تجيب لي المشاهد الحوارية ثابتة كدة …. ما ممكن زول لمن يطعنوه بي سكين تكون بتصور لي من ورا الزول البيطعن ياخي …. و زول لمن يقدوا ليهو عينو تصور لي من ورا الزول القدوا ليهو عينو…. دي مشاهد بتجتهد فيها انت بمؤثرات بصرية عشان بتشتغل و بتعمل ليك نقلة للعمل السينمائي ….

اخيرا : الرسالة

يعني هسي الرسالة من المسلسل ده نقدر نقول كالتالي

اولا : ما تباري درب المخدرات ولا درب تسعة طويلة لانها ممكن توديك ( دي رسالة كويسة)

تانيا : لو كنت فاسد …مهما كنت محصن و حولك حاشية و هيلمانة برضو في النهاية مصيرك تقع ( دي رسالة كويسة)

لكن الرسائل الكعبة شنو؟ …

الولد البكفت البنات ده ولد طيبان لكن بس قلبو حار …. وهم المفترض يتقبلوا الحكاية دي من باب انو خايف عليهم و غيور

لو انتي حملتي بالغلط مفترض الناس تداري على الموضوع ده و تغطغطوا منعا للفضيحة .. بدل ما تتعرضي للعقوبة الشرعية ….و الي هي جزء منها الفضيحة في حد ذاتها …. لكن في ترسيخ لمفهوم انو الخوف من الفضيحة اكبر و اهم من الخوف من الرب…

الرسالة التالتة الغلط …. ما كان في اي ادانة لمسالة الاولاد و البنات البيمشوا شقة يقروا مع بعض …. الادانة فقط جات في حتة المخدرات …. في حين انو من الاساس نسيج العلاقة الاتشكل بين الاولاد و البنات ده غير صحيح حتى لو مافي مخدرات

الرسالة الرابعة الغلط … في تطبيع واضح مع مفهوم العلاقة و الطلعة و النزلة بين الولد و البت خارج اطار الزواج و ما تمت اي ادانة للسلوك ده ……الكلفة مرفوعة لاخر حد ممكن من غير اي ادانة للسلوك ده …

الرسالة الخامسة … في تطبيع مع مفهوم الخيانة الزوجية في حال مافي توافق روحي (لو الناس ما بتحب بعض و المشاكل كترت) و ما تمت اي ادانة للسلوك ده ….

المسلسل ياخد 2/10 …. اتنين من عشرة ….

ده بعد ما الزول بقى كريم شديييييد في التقييم ….

في الختام …

ارجوك يا د.جلال حامد تاني ما تمثل ياخي … ده رجاء خاص … اعتبرني ولدك ياخي …

و اوووووعك ترسل لي مانو

Ahmed Crash