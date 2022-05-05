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ضياء الدين بلال: أسوأ ما فعلته لجنة إزالة التّمكين (..)
أسوأ ما فعلته لجنة إزالة التّمكين:
=أفسدت بعض قضايا الفساد وجعلتها غير قابلة للتقاضي مرةً أُخرى.
=منحت صُكوك براءة قضائية لفاسدين.
=فتحت أكبر سُوق للابتزاز( الشركة الصينية وملفات أخرى).
=خلقت مناخاً مُضاداً للاستثمار الوطني والأجنبي.
=ساهمت في هروب رأس المال الوطني.
حَدَثَ كل ذلك بسبب قلة الخبرة وضعف المعرفة، وغلبة السياسي على القانوني، وتقدم الأحقاد على الأفكار، والصراخ على الإنصاف.
ضياء الدين بلال
3 تعليقات
وبعد هذه الحقائق الثابتة يطلع واحد يقول ليك نزيهين.
كفيت ووفيت ي أستاذ / ضياء الدين هؤلاء مستجدين سياسة و ( زيييرو مخ ) أديهم بالحتة الفيها الحديدة و كفى ! ! !
وجدي طالح وزمرته الاشرار كانوا اشبه بحرامي تلب في بيت عزابه ووجد الناس نايمة ودخل شال كل ما خف وزنه وغلا ثمنه .. ولما جا مارق وجد السراير فااااااااضية وقام صرخ صرخة شدييييييدة يا بوليييييس …. هههههه
حرامي الشاشات تلب