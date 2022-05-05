ضياء الدين بلال: أسوأ ما فعلته لجنة إزالة التّمكين (..)





أسوأ ما فعلته لجنة إزالة التّمكين:

=أفسدت بعض قضايا الفساد وجعلتها غير قابلة للتقاضي مرةً أُخرى.

=منحت صُكوك براءة قضائية لفاسدين.

=فتحت أكبر سُوق للابتزاز( الشركة الصينية وملفات أخرى).

=خلقت مناخاً مُضاداً للاستثمار الوطني والأجنبي.

=ساهمت في هروب رأس المال الوطني.

حَدَثَ كل ذلك بسبب قلة الخبرة وضعف المعرفة، وغلبة السياسي على القانوني، وتقدم الأحقاد على الأفكار، والصراخ على الإنصاف.

ضياء الدين بلال