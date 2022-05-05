سقطوا الكيزان وسقط السودان !!
#وسقطوا_الكيزان
سقطوا الكيزان وسقط السودان !!
سقطوا الكيزان وحلت بالبلاد الازمات
سقطوا الكيزان وقامت الحروب في كل الجبهات
سقطوا الكيزان وإنهار الاقتصاد وسقط الدولار
سقطوا الكيزان والغلا الفاحش عمّ الأسواق
سقطوا الكيزان وانهار التعليم والصحه وانعدم الدواء
سقطوا الكيزان وسقطت القيم والمبادئ والأخلاق
سقطوا الكيزان وعمت الفوضى كل مكان
سقطوا الكيزان وأغلقت الشوارع ودُمرت المنشاءات
سقطوا الكيزان وكثر الإنحلال
سقطوا الكيزان وإتعروا البنات
سقطوا الكيزان وانحرفوا الشباب
سقطوا الكيزان وانتشرت المخدرات وسط الشباب والمدارس والجامعات
سقطوا الكيزان والفوضى عمت الفضائيات نساء وبنات كاسيات عاريات
سقطوا الكيزان وضاعت هيبة السودان
سقطوا الكيزان وزادت على البلاد الاطماع
سقطوا الكيزان واتخاطفوا الكلاب على الثروات
سقطوا الكيزان واتدخلوا الاوغاد في شؤون البلاد فولكر وخنازير الصهاينه بدعم العلمانيه وأنجاس الشيوعيه
سقطوا الكيزان واصبحت البلاد مدخلاً للخونه والمرتزقه أصحاب الاجندات الخارجيه ضد وطنهم وأرضهم وعرضهم
سقطوا الكيزان وكثرت الجرائم والإنتهاكات
سقطوا الكيزان وإنكشفت عورات المتأمرين والفاسدين واقنعة المندسين
سقطوا الكيزان واصابنا الجوع والفقر والأمراض
سقطوا الكيزان وظهروا اللصوص والحراميه في الشوارع والأسواق ترويع المواطنين في وضح النهار
سقطوا الكيزان وفقدنا الأمن والأمان
سقطوا الكيزان وسقطت حرمة الاوطان.
سودان من غير كيزان خربان
سودان من غير كيزان دمار
سودان من غير كيزان لا أمن لا آمان
#من_غيرنا 💪🏻💪🏻
*متداول
2 تعليقات
عودوا ايها الكيزان فان السودان سوف ينهار على يد عملاء الغرب… عودوا قبل فوات الاوان … اين الدبابين … اين كتائب الظل … اين الدفاع الشعبي … اين واين … ابداوا بدحر لجان القمامة فانهم مجموعة من المرتزقة يتلقون مرتباتهم من الخارج … اقفلوا عليهم باب الارتزاق وسوف لن تجد من يخرج للشارع الا للشحدة ..عسكريااااااو
بل لم يسقط الكيزان بعد وان لم يسقط الكيزان فلن ينهض السودان
الكوز هو الحرامى هو المنافق هو المجرم هو المغتصب هو القاتل فكيف ينهض السودان على راسه كوز يحمل كل هذه الخصال القبيحة الكيزان ما زالوا ممسكين بالسلطة ولكن آن أوان اقتلاعهم من جزورهم
جن جنون الكيزان عندما امسك حمدوك بالحكومة وقدم إنجازات لم ولن تتحقق للكيزان ولو حكموا العمر كله وعملوا جهد كفرهم لاسقاط حكومة حمدوك بانقلابهم المشؤوم حتى لا ينهض السودان ويتحقق الشعب من حقيقة إجرام الكيزان الذى به دمروا الوطن سيسقط الكيزان وسيتم اقتلاعهم من جزورهم ويندثروا ولن يعودوا ثانية ابدا كما تنبأ بذلك المغفور له محمود محمد طه