



#وسقطوا_الكيزان

سقطوا الكيزان وسقط السودان !!

سقطوا الكيزان وحلت بالبلاد الازمات

سقطوا الكيزان وقامت الحروب في كل الجبهات

سقطوا الكيزان وإنهار الاقتصاد وسقط الدولار

سقطوا الكيزان والغلا الفاحش عمّ الأسواق

سقطوا الكيزان وانهار التعليم والصحه وانعدم الدواء

سقطوا الكيزان وسقطت القيم والمبادئ والأخلاق

سقطوا الكيزان وعمت الفوضى كل مكان

سقطوا الكيزان وأغلقت الشوارع ودُمرت المنشاءات

سقطوا الكيزان وكثر الإنحلال

سقطوا الكيزان وإتعروا البنات

سقطوا الكيزان وانحرفوا الشباب

سقطوا الكيزان وانتشرت المخدرات وسط الشباب والمدارس والجامعات

سقطوا الكيزان والفوضى عمت الفضائيات نساء وبنات كاسيات عاريات

سقطوا الكيزان وضاعت هيبة السودان

سقطوا الكيزان وزادت على البلاد الاطماع

سقطوا الكيزان واتخاطفوا الكلاب على الثروات

سقطوا الكيزان واتدخلوا الاوغاد في شؤون البلاد فولكر وخنازير الصهاينه بدعم العلمانيه وأنجاس الشيوعيه

سقطوا الكيزان واصبحت البلاد مدخلاً للخونه والمرتزقه أصحاب الاجندات الخارجيه ضد وطنهم وأرضهم وعرضهم

سقطوا الكيزان وكثرت الجرائم والإنتهاكات

سقطوا الكيزان وإنكشفت عورات المتأمرين والفاسدين واقنعة المندسين

سقطوا الكيزان واصابنا الجوع والفقر والأمراض

سقطوا الكيزان وظهروا اللصوص والحراميه في الشوارع والأسواق ترويع المواطنين في وضح النهار

سقطوا الكيزان وفقدنا الأمن والأمان

سقطوا الكيزان وسقطت حرمة الاوطان.

سودان من غير كيزان خربان

سودان من غير كيزان دمار

سودان من غير كيزان لا أمن لا آمان

#من_غيرنا 💪🏻💪🏻

*متداول