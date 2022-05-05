تبيان توفيق: لهذا السبب (..) قررت قوات الأمن أن تفض المواكب بالحصين بدلاً من المدرعات!!





لقد تقزمت الثوره عند ثلاثه محطات !! كانت تمثل السودان فإختطفتها الأحزاب السياسية فتقزمت وأصبحت تمثل مناطق إنتشارها المحدود بشارع الستين بطبقته البرجوازية وشارع الأربعين بشبابه العنيدين وشارع المعرض بُري بكوادره البعثيبن وحي الديوم بمجموعات نقد المتبقيه وشارع المعونه بهياج الختميه المعهود! فإختطفتها مجموعات الراستفاريه ! فتقزمت فأصبحت الشوارع المذكوره تتجمع في موقف شروني ككل وتملأه بإسم ثورة السودان فإختطفتها بعد ذلك مجموعة غاضبون فأصبحت تقدر أحجام الثوار بمساحة موقف عِد بابكر من مساحة شروني الكليه!! نتيجة لذلك قررت قوات الأمن أن تفض المواكب بالحصين بدلاً من المدرعات!!

سيأتي يوم وتنفض مواكب المجموعات بإشارة من حاجب رجل الأمن!!

تبيان توفيق ❤️