تبيان توفيق: خالد عجوبه!!





خالد عجوبه!!

وقت كنت ماشي غلط ردمناااك ردم البلاعات لأنك كنت بتناصر شله حراميه وارزقه وفاقدي وطنيه وضمير كل شي عندهم نفاق في كذب في تضليل في خديعه وجدي وأمثاله يتلاعبون بالألفاظ والكلمات فيُجملونها ويبيعونها للشباب من باب العاطفه لصناعه العاصفه التي تمكنهم من تحقيق أهدافهم فقط لا أهداف الثوره التي ناضلت من أجلها!! قبل أن تنحرف بسلوكك معهم كنت أتحدث مع صديقتي رحيق ابنت خالتك سعاد فقلت لها بأن أجمل شعار صاغته شفاه الثوره من بعد تسقط بس كان هو شعار خالد عجوبه سندك معاقلهم،، ولكنك بتسترك عليهم دككتم معاقل الثوره وأفسدتم طريقها!!

أما وقد بدأت طريق التصحيح وكشف المستور حول الموتورين فإنني من مناصريك بدآ ومن الداعمين لك حتماً فتحدث ولاتصمت وقل كل مالديك فالقضيه ليست قضيه شخصيه بقدر ماهي قضية وطن وقضية شباب وقضيه شباب فقدوا أرواحهم وقضيه أمهات تبكي وآباء يتألمون تكلم بكل ماتستطيع من قوه ووضح للرأي العام ماذا كان يدور خلف كواليس لجنة علي بابا واللصوص وماهي ممارساتهم وتجاوزاتهم وماهي نواياهم ومخططاتهم كلم الشعب السوداني عن الكدكات أصحاب البدلات والكرفتتات حدثهم عن السرقه والإبتذاز التي كانت تمارس باسم لجنة الثوره وقتها ستجد ترحيب من الشعب والشباب!!!

ماعيب تغلط العيب تسكت ع الغلط وتستمر فيهو

تبيان توفيق ❤️