تبيان توفيق: خالد عجوبه





خالد عجوبه

✍️ الشاب دا كان من أعنف التروس وأرهبها أيام الثوره وبعدها هو زيو وزي أي شاب كان بيفداها بي روحوا ومسخر ليها جهُدو وعرقو وتعبوا عشان تنعدل المايله وتبقى دُغريه زي ماكنا عايزنها،،

ياعجوبه الثوره دي جابت ملايين الثوار الزيك وللأسف إتحفظوا ع ثوريتهم وكتموها في قلبهم وسكتوا لأنهم كانو شايفين الحكايه ماشه ع البطال مع حًبة البطاله الكانوا بمثلوا الثوره ومفوضين بإسمها خليك عارف إنك إنت ما براك الإتخذت موقف مُشرف ووقفت وقلت لا لا لا دا غلط ودا غير مقبول للثوار ولايمثل الثوره اكيد انت شفت ممارسات غير أخلاقيه من عضوية أحزاب اربعه طويله وشفت خُبثهم وعفانة قلوبهم ونتانة أفكارهم وهُم ببفصلوك من شريكة حياتك وهُم سايقنك كبش فداء للسجن وهُم بايعنك في سوق النِخاسه وهُم بيوصِفوك بأنك بعت وأبتذيت وسرقتة انت دفعت ثمن كلمة الحق بدخولك للسجن لحدي ماطلعت والحمدلله إنك مابراك في زيك كتيرين اتعرضوا لأبشع أنواع الوصف والتخوين بأنهم امنجيه وكيزان وبياعين ماعشان شي إلا لأنهم فتحوا خشمهم وقالوا دا غلط ودا مابيشبه الثوره والثوار وأوضحوا رأيهم!!

إنا واحده من الناس الفتحت فيك نار الكلمة واتكلمت عنك في وقتك الكنت فيهوا ناشط بلجنة إزالة التمكين المُنحله بتاعة الحراميه وماندمانه ع كده ابدا بالعكس مبسوطه اني سبقتك في الرجوع قبل الركوع!! والآن انا بكتب عنك لاني غيرت وجهة نظري في شخصتك الرائعه وانت بتصحح في أخطاء من الطبيعي انها تُرتكب من باب الحماسه والحساسية الثوريه

الحاجه الوحيده الأنا متأكده منها إنو الإنسانة الإتعرضت للضغوط دي ماباعتك زيهم لكنها خافت ع نفسها من شلة التماسيح الكانت حولينا وهي لوحدها وانت مكبل في السجن!!

اكتب ياعجوبه وماتقيف اتكلم وماتسكت صحح وسطر في مليون ثائر محتاج لي زول زيك يساعدوا عشان يفك اللعثمه ويقول لا لا لا دا غلط مابيشبه الثوره ولا بيشبه الشهداء،،

تبيان توفيق ❤️