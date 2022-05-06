



الشكر لله أولاََ….

ثم من بعد ذلك

لسيد والي الخرطوم (أحمد عثمان حمزة) ثم من بعده لقيادات الشرطة السودانية بوزارةالداخلية وولاية الخرطوم..

ما تقوم..

به شرطة ولاية الخرطوم هذه الأيام من مجهود أمني يستحق الثناء والشكر والتحفيز كيف لا ونحن نشاهد انتشار أمني كثيف ومداهمة لاوكار الجريمة ودحر لعصابات تسعة طويلة….

انا شخصيا كنت في زيارة لمنطقة امبدة بالقرب مما يعرف ب(رأس الشيطان) وسمعت من الأهالي ما تقوم به الشرطة هذه الأيام من ضبطيات ومطاردات لزعماء عصابات بحمد الله انتهت بالقبض…

اتمنى..

ان توجه القيادة السيادية صوت شكر لما يحدث من أنتشار أمني معتبر جاء من بعد محاولات فاشلة قامت بها قحط وقطيعها المعلوف أوربياََ لإسقاط المنظومة الأمنية المهمة لحياة الناس معاشهم من يوم ان هتفوا ( كنداكة جا بوليس جرا) وحشدوا الشعب ضد منظومته الأمنية باسم الثورة كما حشدوه ضد الاسلام بزعم محاربة الكيزان ويحشدوه الان ضد القوات المسلحة بفرية إسقاط الانقلاب..

يااااخ والله ياريت لو كان انقلاب..

كنا نتمنى يكون انقلاب

يحمل كل خطوط الانقلاب العريضه والصغيرة ودق المزيكا ويدخل كل فأر جحرو…

المهممممممممممممممم.

رغم مغادرة ما يقارب ١٢ الف فرد العمل الشرطي بسبب الإحباط الذي تم لهم من قطيع قحط وما وصلهم من إساءة وحرق للمقرات وقتل وسحل للأفراد صادف ضعف في الإمكانيات والمرتبات ألأ أن الشرطة ظلت واقفه ولم تركع لقحط واستمرت في العمل من أجل هذا الشعبي الأبي..

المطلوب الان..

من شعب الدعم المعنوي لقواته الشرطية حتى تتمكن من توفير الحماية الكاملة لهم والبعد عن اتباع خطوات شياطين قحط الفاشلة التي أدخلت البلاد في جحر الضب فولكر الخرب..

( منصور الهادي)