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التعليقات الحاسدة على خبر منح عماني سيارة فارهة هدية لاعلامي سوداني
أمس في واحد إعلامي تقريباً
لا اعرفه
منحه عماني سيارة فارهة هدية
و نشر هذا في موقع العربية
وعينك ما تشوف النور
نسبة التعليقات الحاسدة
نعوذ بالله
كل بنكتشف سوء وسواد قلوبنا اللا محدود
عرفنا ليييه اهلنا زمااااااان
بقولوا ليك ردد ماشاء الل تبارك الله
في مثل هذه الحالات
السعيدة لصاحبها
نعوذ بالله من الحسد والحقد
و الكسل و مرض القلوب
🥺🥺🥺🥺
أي سوداني او مسلم سعيد بشيء ما
نقول له من سويداء قلوبنا
ماشاء الله تبارك الله
الف مبروك
ربنا يديك خيرها ويكفيك شرها
🇸🇩الله غالب🇸🇩
طارق محمد خالد
تعليق واحد
الشعب السوداني عموما مشهور بالحسد والعياذ بالله كما صرح بذلك البروفسور عبد الله الطيب الله يرحمه. نحن شعب حاسد والدليل ما من شخص ناحج الا وانتاشته سهام الحسد. عشان كده ما ح تقوم لينا دولة لاننا ما بنخلي شخص ناجح بشتغل. حتى على مستوى الأطباء والمساكين حسد مبالغ فيه.