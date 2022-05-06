التعليقات الحاسدة على خبر منح عماني سيارة فارهة هدية لاعلامي سوداني





أمس في واحد إعلامي تقريباً

لا اعرفه

منحه عماني سيارة فارهة هدية

و نشر هذا في موقع العربية

وعينك ما تشوف النور

نسبة التعليقات الحاسدة

نعوذ بالله

كل بنكتشف سوء وسواد قلوبنا اللا محدود

عرفنا ليييه اهلنا زمااااااان

بقولوا ليك ردد ماشاء الل تبارك الله

في مثل هذه الحالات

السعيدة لصاحبها

نعوذ بالله من الحسد والحقد

و الكسل و مرض القلوب

🥺🥺🥺🥺

أي سوداني او مسلم سعيد بشيء ما

نقول له من سويداء قلوبنا

ماشاء الله تبارك الله

الف مبروك

ربنا يديك خيرها ويكفيك شرها

🇸🇩الله غالب🇸🇩

طارق محمد خالد