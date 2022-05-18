تبيان توفيق: الشيوعي حزب أكعب مما تتصور أجارك الله





الحزب الشيوعي مابيهدأ ليهو بال ولا حيستكين ولا حيسكت ولا حيرتاح إلا في وسط مستنقع الخراب والدمار!! في جامعة الخرطوم كان الحزب الشيوعي بيعمل لينا جلسة شاي ودندنات عود خفيفه كده في شارع المين وبعد نهاية الجلسه بنتشتت أولاد وبنات في حوش الجامعه وبنشتغل شِليع في المواسير وقفيل مداخل حمامات الإستراحات وحمامات الجامعه حقت الأولاد والبنات تخت قارورة موية فاضيه في حُفرة الحمام وتكبرا وعادي كان الرفاق بيختوا تراب في الكولر الفاتح وقش في طِبل القاعات وحاجات تانيه كتيييره فقط لتأزيم الوضع العام وإثارة التذمر وتأجيج الطلاب ضد الصندوق وإدارة الجامعه!! وبعد يومين من الشغل العفن دا طوالي الجبهه الديمقراطيه بتعمل مخاطبه وبتتكلم عن قضايا الطلاب والطالبات ومطالبهم وبيكون التحريض مستمر!! دي مدرسه أنا عاارفاااها بتفكر كيف وبتخطط كيف وبتمشي في جنازة القتيل كيف!!

الأخبار الوارده عن إنو الحزب الشيوعي كان مجتمع للترتيب لغزوا مناطق في جنوب كردفان وجبل مره فهي معلومات مؤكده وبالفعل تم قطع الطريق مابين تلودي والتقوله والليري ومندي وتم قطع طريق كاودة وتلال طرق طرق!! تمهيدًا للدخول لمنطقة تلودي وأبو جبيهه وتًجمُلا!! اليوم وبعد إعتقال قيادات الحزب الشيوعي تم فتح الطُرق والسماح للمواطنين بالتنقُل!!

الحزب الشيوعي مابيتردد ولا ثانيه في إنو يعمل خراب أو يتلف شي أو يكون سبب في إشعال حرب كامله لأنو حزب موتورين مغبونيين ومنبوزين حزب القيادة حقتوا كلها شايله أحقاد من زمن نميري وزمن البشير وماقادره تتخلى عن عنها وفي سبيل كده ممكن تبيد قريه كامله عن طريق الفِتن والتحريض!!

حزب اكعب مما تتصور أجاركم الله

✍️ تبيان توفيق 🌹