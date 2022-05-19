



خصوص احتجاز الشيوعية بجنوب السودان:

ياخوانا والله إن قالو لك قحاتي ولا شيوعي قتلوك،والله ماخافو فيك الله والله، ياخ كلامهم دة بلادة وغباء وسطحية منهم👌😔 لانو الشيئ المعروف في زيارات الاجانب وقبل تعمل أي حاجة بتاخد اول تصريح زيارة دخول من قبل وزارة الخارجية في الدولة اللي انت زائرها وبعد تدخل اول بتقوم بتمشي تاخد توقيع موافقة تصريح مرور لمحلك الماشي عليه من جهاز الأمن الخارجي وبعلقو ليك لمكتب جهاز الامن الخاص بالمحلية اللي انت ماشي ليها وبعد تمشي مكتب امن المحلية ويعلقو ليك وتكمل كل الاجراءات دي كأجنبي حتا تمشي تباشر زيارتك لكن ياخ الشيوعية ديل طوالي دخلو الجنوب كانو ماشين بتوجيهات البرهان وعلي فكرة الشيوعية ديل ماعارفين يبدؤ لحد اللحظة من تصرحيهم القالو فيه (حركة الحلو لم تنسق مع الحكومة)،ياخ الناس ديل ياكافئ البلاء لابتعلمه من تجربة حكم ولا مثقفين ساي ولا، ياخ ديل والله دَيَكَة وحايمة، ياخ هن الاساسيات دي ماعارفنها كيف يديرو بلد!!🤔، قالو عبد العزيز الحلو مانسق لينا مع جنوب السودان هو منو القال ليكم وانتو كجهات غير حكومية بتمشو ون تصاريح زيارة ومرور؟؟!! ي سطحيين افهمو انو ما في زول بدالكم في زيارة الاجانب بنسق ليكم!! فانتو بتمشو بكرعينكم افهمو ، وتلفو المواقع دي واحدة واحدة وتاخدو التصاريح منها وكمان تكون عندكم صور بابسبورت اهم شي علي التصاريح هذه لانو دي مازيارة حكومية رسمية ي اغبياء فزيارتكم دي بالنسبة لجنوب السودان عندهم تعتبر زيارة مواطنيبن اجانب كالشغل التجاري وغيره، فصراحة غايتو الشيوعية ديل حيرونا وبالبلادة فقعو مرارتنا، ياخ السوداني الاصيل والله فاهم الا الناس ديل ياكافي البلاء مابفهمو اصلهم ومابتعلمو،، دي البلادة زاتها (غايتو قطيع غريب من نوع انساني براه)

👌😭

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