طبيب مصري ينقذ حياة شاب سوداني تعرض لخطأ طبي فادح من دكتور في السودان





بعد محاولات انه أنشر البوست دا في Sudanese Medical House والأدمنز مصرين يرفضوهو.. لازم أنشره هنا والناس تشيرو.

أوّل وأهم حاجة بتعملها بعد تتخرج من الميدكل فيلد إنّك تحلف قسم بإنك تتقي الله في المريض وما تعمل حاجة بتضره وتراعي الأمانة فيهو.. وكان عملت اي complication اعترف بي خطأك بدري عشان الناس تقدر تلحق المريض ولو اتجاوزت النقطة دي تبقى خائن للأمانة وحانث للقسم.. وما مؤهل انه الناس تستأمنك أرواحها مهما كان علمك وخبرتك.

الكلام دا موجه للدكتور في السلاح الطبي أخصائي المسالك البولية الما حنذكر اسمه لأسباب قانونية.

أخوي وابن عمي عمل عملية تفتيت للحصاوي وتركيب للدعامة اسمها URS with Double J stent . المذكور أعلاه دخل العملية وحاول يطلع الحصاوي ويركب دعامة الحالب وماقدر حسب كلامو يركب الدعامة بعد العملية لانو الحالب التهب وبقي ضيق وهو قطعو اثناء العملية ومرق على كدا.. لاحظنا انه المريض بعد العملية حالتو اتدهورت وشاعر بي آلام ما طبيعية ونفاخ وأعراض تانية كتيرة.. لغاية ما وصلت انه في خراج (pelvic abscess) حجمه اكتر من 10 سم في البطانة الداخلية.

بعد إصرار من الأهل سافر المريض مصر واتحدد ميعاد للعملية عشان يفتحو ويشوفو الحاصل شنو.. حسب كلام الدكتور انه كل الفحوصات ما حتفسر الأعراض الحاصلة معاهو مالم يفتح ويشوف عشان التشخيص يكتمل ويحدد العلاج المناسب.

اتحدد ميعاد للعملية ودخلوهو.. وفي العملية الأخصائي اتفاجأ انه الحالب مقطوع ومفصول تماماً من المثانة!

وللما عارفين وظيفة الحالب، بيوصل البول من الكلية للمثانة.. وكل ما المريض يشرب موية كان البول بيتسرب للفراغات في البطانة الداخلية دا غير الخراج اللي ظهر بعد العملية.. يعني قادرين تتخيلو انه المريض شهر كامل بالوضع دا ومع كل حركة كان بيتألم قدر شنو؟

المهم بحمد الله وستره وحفظه.. وبفضل الدكتور المصري تمت العملية بنجاح وتم زرع الحالب في المثانة وتركيب الدعامة وشفط البول والخراج وكل السوائل من البطانة الداخلية وأخونا الآن حالته مستقرة وفي مرحلة التعافي بعد ما كان قاب قوسين او ادنى من انه يسلم ورقو.

المؤسف في الموضوع انه الدكتور دا بعد العملية الأولى والخطأ العمله ما ذكر حاجة للمريض ولا مرافقينه.. وعمل رايح.. واستمر بإنه يكتب مضادات ومسكنات ويكتب فحوصات دونما نتيجة ووضع المريض ماشي لأسوأ.. يعني كان راجي شنو مثلاً؟

لو إنت ما مؤهل انك تعمل عملية زي دي.. وما كواليفايد انف البيخليك تخاطر بي حياتو شنو يعني؟

وطالما حصل خطأ طبي.. ليه ما اعترفت عشان المريض واهله يتصرفو يسفروهو.. وليه ما استشرت من هو أعلم منك؟

شوف.. بعيداً عن عدم أهليتك كطبيب.. سكوتك عن الخطأ دا عدم أخلاق وجبن لازم تتحاسب عليهو.

حنشيل كل الريبورتس والفحوصات العملها المريض في مصر وتقرير الأخصائي العمل العملية وبإذن الله تتبل بالقانون.

Salaheldin Nimir Khalil