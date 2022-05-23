



حكم احتكار الطعام ؟

وهل شراء السمسم والذرة في البورصه احتكار ؟

شراء الطعام وقت الرخاء وترك بيعه حتى يصل السعر الحقيقي ليس احتكارا ، لان الناس لا تحتاج اليه الآن.

اما الاحتكار المحرم شرعاً هو اشتراء القوت وقت الغلاء، وإمساكه وبيعه بأكثر من ثمنه للتضييق، في وقت حوجة الناس اليه وهو محرم ومن يفعله آثم لما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم: «المحتكر ملعون»، وقوله: «من احتكر طعاماً أربعين ليلة، فقد بريء من الله، وبريء الله منه»

يعني شراء الحبوب في الموسم رخيصة والانتظار حتى تصل السعر الحقيقي لا حرج فيه .

محمد هاشم الحكيم