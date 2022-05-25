الصحة العالمية تكشف عن أرقام صادمة لضحايا حوادث الطرق





كشفت منظمة الصحة العالمية، أن حوادث الطرق تقتل ما يقرب من (1.3) مليون شخص كل عام في جميع أنحاء العالم- أي بمعدل أكثر من وفاتين كل دقيقة– مع حدوث أكثر من تسعة من بين كل (10) وفيات في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل.

وتقدّر المنظمة أن حوادث الطرق ستتسبّب في (13) مليون حالة وفاة و(500) مليون إصابة حول العالم بحلول عام 2030م إذا لم يتم اتخاذ إجراءات عاجلة، مشيرة إلى أن حوادث الطرق هي السبب الرئيسي لوفاة الأطفال والشباب الذين تتراوح أعمارهم بين (5) و(29) عاماً على مستوى العالم.

وأشار تقرير أممي، إلى أنه في كينيا، تُعدّ حوادث المرور على الطرق من بين أبرز خمسة أسباب للوفاة بالنسبة للكينيين الذين تتراوح أعمارهم بين (5) و(70) عاماً، والسبب الرئيسي لوفاة الأولاد الذين تتراوح أعمارهم بين (15) و(19) عاماً.

وقال ممثل منظمة الصحة العالمية في كينيا عبد الرحمن ديالو: “الوفيات الناجمة عن حوادث الطرق هي أزمة تختبئ على مرأى الجميع. يعد تكثيف العمل بشأن السلامة على الطرق أمراً حيوياً. فبالإضافة إلى الخسائر البشرية المأساوية، تمس السلامة على الطرق حياتنا كل يوم، بما في ذلك الذهاب إلى العمل والمدرسة”.

ولمواجهة هذه المأساة، أعلنت الحكومة الكينية، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، ومؤسسة بلومبرغ الخيرية، عن إطلاق مبادرة جديدة للحد من الوفيات الناجمة عن حوادث الطرق والإصابات الخطيرة الناجمة عنها من خلال تعزيز القوانين والسياسات والإجراءات التي ثبت أنها تنقذ الأرواح.

وقالت كيلي لارسون، التي تقود مبادرة بلومبرغ الخيرية للسلامة على الطرق العالمية: “تفخر مؤسسة بلومبرغ الخيرية بشراكتها مع حكومة كينيا لتعزيز جهود السلامة على الطرق التي من شأنها إنقاذ الأرواح. نحن ملتزمون بدعم تدخلات السلامة على الطرق المثبتة والتي تنقذ الأرواح”.

وتجتمع الحكومة الكينية ومنظمة الصحة العالمية ومؤسسة بلومبيرغ الخيرية وشركاء آخرون لتحديد أفضل السبل التي يمكن أن تدعم بها المبادرة الخطة الجديدة للسلامة على الطرق.

منذ عام 2017، أنقذت مبادرة بلومبيرغ الخيرية الأرواح وخفضت الإصابات الناجمة عن حوادث المرور من خلال دعم تنفيذ تدخلات السلامة على الطرق في (45) مدينة ومقاطعة، والدعوة إلى سياسات وطنية أقوى للسلامة على الطرق في (21) دولة، وتحسين معايير سلامة المركبات في أربعة أسواق إقليمية. ويُقدّر أن هذه الجهود نجحت في إنقاذ أرواح حوالي (312) ألف شخص.

صحيفة الصيحة