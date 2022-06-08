هل يحصل على ثواب الحج من تقدم للقرعة ولم يحالفه التوفيق؟





تقدم الكثير لنيل فضل أداء فريضة الحج هذا العام سواء عن طريق السياحة أو بقرعة وزارة الداخلية إلا أن الأعداد التي قبلت ضعيفة للغاية مقارنة بالاعوام السابقة ورفضت طلبات كثيرة لراغبى الحج، وذلك حرصا على إقامة الشريعة بشكل آمن صحيا وفيما يحقق متطلبات الوقاية فإذا كان هناك من ينتوى الحج وفشل في القرعة فهل ينال ثوابا ام لا ؟

ودعا الدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف كل من كان قد نوى الحج هذا العام ولم يصبه الدور ان يبادر الى التصدق بنفقته على علاج المرضى ومساعدة المحتاجين رجاء ان يؤتيه الله اجره مرتين..مرة بنيته الصادقة ومرة أخرى لجوده بالمال وتفريج كروب المكروبين.

ثواب الآخرة

فمن فرج عن انسان كربة من كرب الدنيا فرج الله عز وجل عنه كربة من كرب يوم القيامة، فإن لم ترق النفس الى التصدق بكامل نفقة الحج فببعضها على اقل تقدير، والحسنة بعشر أمثالها ” والله يضاعف لمن يشاء “، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ( حصنوا أموالكم بالزكاة وداووا مرضاكم بالصدقة ).

الحفاظ على النفس

وأكد وزير الأوقاف ان قرار المملكة تخفيض اعداد الحجاج يتسق مع مقصد الشرع في الحفاظ على النفس وعدم تعطل النسك كلية من جهة أخرى.

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أيضا أعلنت دار الإفتاء ان من نصوص الشرع الشريف من نوى عبادة ولكنه لم يستطع القيام بها لعذر فإنه يكتب له أجر ما تؤدى من العمل، إذ ان ذا النية مثاب ثواب العمل، قال تعالى في سورة النساء ( ومن يخرج من بيته مهاجرا الى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله ).

الاجر والثواب ثابت

وأشارت دار الإفتاء الى ان الاجر والثواب حاصل وثابت لما نوى المسلم فعله من العبادات لكنه عدل عنه لوجود العذر فقد روى البخارى عن أنس بن مالك رضى الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رجع من غزوة تبوك فدنا من المدينة فقال: ( ان بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم، قالوا: يارسول الله وهم بالمدينة ؟ قال: وهم بالمدينة حبسهم العذر ).

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