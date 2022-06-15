اسحق احمد فضل الله يكتب: وزمان عدم الحاجة للثياب ينطلق…





جهة ما….( أعمل حسابك فنحن نقول…جهة ما..) جهة ما أول الأسبوع هذا تجعل سفينتنا الوحيدة تغرق

و( تجعل) كلمة تعني أن بعض الغواصين كان تحت السفينة يبيعنا لمصر

( ونحن لم نقل ..مخابرات مصر)…

والجهة تلك تبيع السودان لأسطول مصر فبعد غرق السفينة السودانية لا مفر من إيجار أسطول مصر

لنقل ماشية السودان

( والميناء يقول إن السودان الذي يفقد خمسة عشر مليون ريال سعودي بالغرق هذا… يفقد ملايين أخرى للإيجار

والجهة التي تبيعنا وتغرق سفينة وماشية السودان لا تفعل هذا لفتح الطريق لتصدير الماشية المصرية فمصر لا تصدر الماشية…. والجهة تلك تبيعنا … تبيعنا لجهة منافسة من هنا وتبيعنا لجهة تسعى منذ سنوات في كسر عنق السودان…

والأمر ليس قحاتياً…. وقحت ليست هي من يقوم بهذا…. من يقوم بالضربة هذه يكرر شيئاً قام به هو ذاته عام ٢٠١٦ لما أشاع للسعودية أن ماشية السودان مصابة بحمى الضنك….

وصادرنا من الماشية اُعيد… خصوصاً أن البياطرة في السعودية مصريون

ومن يغضبه هذا هو شخص يشهد بغضبه على أنه لا يعرف العالم اليوم

فالعالم اليوم هو بكامله في حالة حرب…. حرب مخابرات لا رحمة فيها

ومن يدهشه هذا يشهد على نفسه أن أكثر خلق الله( عبطاً) في حربهم ضد بعضهم ..هم…. العرب..

والعالم العربي هو العالم الوحيد الذي تقع فيه (في نموذج عملي للتعامل) قصة الجندي المتطوع أيام عرب الطوائف….

ففي أيام الطوائف احتاج أحد الملوك إلى كتابة رسالة وخريطة…. لكن الرسول يعبر وسط العدو فإن أسره العدو واعترف هلكت المملكة

وهنا يتطوع أحدهم ويجعل الملك يرسم الخارطة على جلد رأسه ثم ينتظر حتى ينبت الشعر و…و

والخطة تنجح والجندي يصل إلى الملك المقصود وهناك يحلقون رأسه ويقرأون الرسالة

الرسالة التي تطلب في سطرها الأخير… قطع رأس الرسول هذا….

………(2)

والسودان يشم الهواء

وكل شيء الآن يقول هذا

وكل شيء ما يميز قوله هو أن القول يأتي وله شهادات وشواهد لا ترد

وعلناً…..

فكل أحد في الأيام الأخيرة يعلم ويرى ويسمع ويوقن أن… الأمر بين قحت والسودان الذي (يشفى) من قحت هو الآن أمر يحسم

وفي يومين… وعن الحسم هذا الأمريكية تقول لقحت

:: أنتم لا وزن لكم…

و(لا وزن) كلمة تعني… الانتخابات

وفي الأيام ذاتها الأصم يقول لأمهات ( الشهدا) الله يأجركم الثورة انتهت

(وشهادته على أنها انتهت هو أنه رأى القحاتة يضعون يدهم في يد الجيش)

والجملة هذه تعني انتخابات وتسليم بوقوعها

والجزولي وسبع جهات يقيمون الآن جماعة التراضي الوطني لإدارة الفترة الانتقالية

الفترة…ال….شنو ؟؟

نعم الفترة الانتقالية….. وكلمة فترة انتقالية تعني … نعم…. تعني الكلام داك… انتخابات

والحديث عن انتخابات يعني….. يعني الإسلاميين

والانتخابات

والإسلاميون يصبحون أغرب حزب في العالم…

حزب يفوز ليس لأنه جميل ونظيف بل حزب يعود عودة كاسحة لمجرد أن عدو الحزب هذا أثبت لكل أحد أنه أقذر جهة في الأرض…

……..

والكلام عن القحاتة الآن سخيف وممل…. فالضرب في الميت هو نوع من البله… ولسنا بلهاً..

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بريد…

الأستاذ أنس….

صلة كل شيء بكل شيء هي شيء نتمنى أن تغوص أنت فيه لأنه علم ينتهي بشهادة الوجود على أن لا إله إلا الله…

صحيفة الانتباهة