نشوب حريق محدود بالمختبر الوطني للرقابة والبحوث الدوائية





تعرض مبني المختبر الوطني للرقابة والبحوث الدوائية بالمجلس القومي للأدوية والسموم امس الى حريق محدود تمت السيطرة عليه من قبل وحدة الاطفاء بالامدادات الطبية و قوات الدفاع المدني و لم يؤد الى خسائر في الارواح. واكد المجلس في بيان له حدوث خسائر في مباني غرفة حفظ العينات للأدوية بداخل المختبر مما يؤثر على عملية التحليل لبعض العينات بالمعمل واشار المجلس اليى ان جميع العاملين بالمختبر بخير ولا توجد بينهم اصابات.

الخرطوم: شذى الشيخ

صحيفة الجريدة