ضبط صانعة محتوى بالإسكندرية لنشر فيديوهات رقص خادشة للحياء

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على صانعة محتوى بالإسكندرية، لاتهامها بنشر مقاطع فيديو عبر صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعى، تتضمن أداء رقص بطريقة خادشة للحياء وتتعارض مع القيم المجتمعية، بهدف تحقيق مشاهدات وأرباح مالية.

وأوضحت وزارة الداخلية، فى بيان اليوم السبت، أن الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة رصدت نشاط المذكورة، وعقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطها حال تواجدها بدائرة قسم شرطة الدخيلة بالإسكندرية.

وعُثر بحوزتها على هاتف محمول، وبفحصه تبين احتواؤه على دلائل تؤكد نشاطها، وبمواجهتها أقرت بنشر مقاطع الفيديو المشار إليها عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعى، بغرض زيادة نسب المشاهدة وتحقيق أرباح مالية.

واتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

المصري اليوم