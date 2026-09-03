نشرت فيديوهات منافية للآداب.. القبض على صانعة محتوى في القاهرة

رصدت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام صانعة محتوى بنشر مقاطع فيديو عبر صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمنت الرقص والإتيان بحركات خادشة للحياء، بما يتنافى مع القيم المجتمعية.

وأوضحت وزارة الداخلية، في بيان لها، أنه عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمة حال تواجدها بدائرة قسم شرطة بدر بالقاهرة، وبحوزتها هاتفان محمولان، وبفحصهما تبين احتواؤهما على دلائل تؤكد نشاطها.

وبمواجهتها، اعترفت بنشر مقاطع الفيديو المشار إليها عبر صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعي، بهدف زيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.

المصري اليوم