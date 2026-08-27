مفاجأة التحريات.. سر العثور على جثماني زوجين سودانيين داخل شقة بالمرج

كشفت التحريات الأولية التي أجراها رجال مباحث القاهرة، في واقعة العثور على جثماني زوجين داخل شقة سكنية بمنطقة المرج، أن المجني عليهما يحملان جنسية سودانية.

التحريات تكشف تفاصيل الواقعة

وأوضحت التحريات أن مرتكب الواقعة يحمل الجنسية ذاتها، وأقدم على التخلص من الزوجين داخل مسكنهما، قبل أن يلوذ بالفرار من مكان الواقعة.

وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لتحديد مكان اختبائه وضبطه، فيما تواصل جهات التحقيق إجراءاتها لكشف ملابسات الجريمة ودوافع ارتكابها.

تفاصيل الجريمة

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي العقيد محمد المعداوي، رئيس مباحث قسم شرطة المرج، إخطارًا من الأهالي يفيد بانبعاث رائحة كريهة من داخل إحدى الشقق السكنية بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى محل البلاغ لإجراء الفحص والمعاينة.

وبالدخول إلى الشقة، عثرت الأجهزة الأمنية على جثتي زوجين، وتبين وجود آثار طعنات وجروح بالرقبة وأجزاء متفرقة من جسديهما، في مشهد أثار الشكوك حول تعرضهما لجريمة قتل.

تشكيل فريق بحث

وعلى الفور، تم إخطار اللواء علاء بشندي، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، الذي وجه بتشكيل فريق بحث جنائي بقيادة اللواء وائل غانم، مدير المباحث الجنائية، لكشف ملابسات الواقعة وسرعة تحديد الجاني وضبطه.

ويعمل فريق البحث على فحص كاميرات المراقبة المحيطة بمكان الحادث، وتتبع خط سير المترددين على العقار، إلى جانب الاستماع لأقوال الجيران وشهود الواقعة، والاستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة لكشف جميع ملابسات الجريمة.

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، فيما أمرت النيابة العامة بنقل الجثتين إلى المشرحة لتشريحهما وبيان أسباب الوفاة، كما كلفت رجال المباحث بإجراء التحريات اللازمة حول الواقعة وسرعة كشف غموضها.

صدى البلد