بعد اعتداء البشير .. الظهراوي: سأتحدث وعندي 60 مليون مشاهدة شهريا

قال النائب محمد جميل الظهراوي، اليوم الخميس، إنه سيخرج في بث مباشر عقب انتهاء الظروف الصحية الصعبة التي يمر بها شقيقه، للحديث أمام الرأي العام عن عدد من القضايا والمواقف التي قال إنه عاشها بنفسه.

وأوضح الظهراوي أن شقيقه لا يزال يمر بوضع طبي صعب، مشيرًا إلى أن وزير الصحة متعاون جدًا في التعامل مع الحالة، وأنه سينتظر تطوراتها قبل الخروج للحديث أمام الرأي العام.

وأشار إلى أن صفحات حساباته تحظى بنحو 60 مليون مشاهدة شهرياً بحسب قوله، مؤكداً أنه سيضع متابعيه أمام مجموعة من التجارب التي مر بها خلال مسيرته في العمل العام.

وأكد الظهراوي أن مسيرته النيابية الممتدة لنحو 16 عاماً اتسمت، وفق وصفه، بالالتزام، وأنه لم يُسجل عليه موقف إساءة، رغم تعامله اليومي مع آلاف القضايا والمواقف.

وقال إنه سيتحدث عن مواقف دافع خلالها عن المواطن الذي وصفه بـ”الحلقة الأضعف” في مواجهة ما اعتبره تعنتاً من بعض المسؤولين أو تهرباً من أداء واجبهم الأخلاقي.

كما لوّح بالحديث عن ضغوط ومحاولات لإسكات أصوات أشخاص قال إنهم وقفوا في طريق بعض المسؤولين، مؤكداً أنه سيعرض أمام الرأي العام ما وصفها بـ”حلقات مريرة” من واقع عاشه، تتعلق بمعاناة المواطن عندما يبحث عن حقه ولا يجد صوته مسموعاً.

وختم الظهراوي حديثه بالتأكيد على ثقته بالملك، قائلاً إن الأردن لديه ملك عادل، لكنه اتهم بعض المسؤولين، بحسب تعبيره، بتشتيت جهد ونبل الدولة.

ويأتي حديث الظهراوي بعد حادثة الاعتداء التي تعرض لها طبيب في مستشفى البشير، والتي أثارت تفاعلاً واسعاً، فيما ربطت بعض المعلومات المتداولة الحادثة بالنائب، وهو ما جاء منشوره في سياق توضيح موقفه وانتظار تطورات الحالة الصحية لشقيقه.

وكالة عمون الإخبارية