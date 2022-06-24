ايلا: أنني أكثر شوقاََ ولهفة لأرض السودان التي اعطتنا الحب كله وألامن والامان





أستجابة مني لبعض من الاخوة والاخوات الذين يكنون لنا كثيرآَ من الود والحب وكل الترحاب بأن يكون حضورنا غير هذا التوقيت لتزامنه مع ميقات شعيرة الحج ومناسبة العيد الكبير التي تجعل كثيرا منهم في تسفار وترحال وان جميع ألاسر والاهل في صيفيه مجبورين لها. لأسباب معلومة من شح للمياه وعطلة المدارس والجامعات وأيضا تراتيب صغيرة تخصنا نحن اسرياََ لتواجدهم معنا في ارض الشقيقة وحضورهم لنا قبل ايام. ومهاتفات اهل الوسط والشمال وغرب والجنوب المطالبة بالتأجيل.

كل ذلك جعلنا في حالة تريث وتأني لبعض من الزمان. بالتأكيد لن يطول التأجيل لأنني أكثر شوقاََ ولهفة لأرض السودان التي اعطتنا الحب كله وألامن والامان. وأهلها هم الراحة والسكينة والاطمئنان

الاهل والعشيرة لا اقول شهوراََ ولا سنين ولكنها أيام معدودات ونكون مع الحجاج حضور مباركين لهم حجهم المبرور أن شاء الله. وهاهي نفحات دعواتهم وصلتنا وانعكست علينا خيراََ وصحة ويمنا وبركات فلهم منا كل التحايا ومنهم كل الدعوات المباركات.

دكتور / محمد طاهر ايلا