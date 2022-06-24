ضبط ١٦٠ كيلو من المخدرات المصنعة بميناء سواكن





ضبطت سلطات ميناء الأمير عثمان دقنة بسواكن مساء أمس حوالي ١٦٠ كيلو جرامًا من المخدرات المصنعة مخبأة داخل إحدى شاحنات البرادات المتجهة عبر الميناء إلى المملكة العربية السعودية. وأكدت مصادر (السوداني) أن شرطة مباحث الميناء تمكنت من كشف المضبوطات أثناء دخول العربة الشاحنة إلى داخل الميناء

السوداني