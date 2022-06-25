البحر الأحمر .. ضبط (120) كيلو من مخدر الكبتاجون





أعلنت شرطة ولاية البحر الأحمر إحباط محاولة تهريب كميات كبيرة من مخدر الكبتاجون.

و أوضحت الشرطة في تعميم اطلع عليه “باج نيوز” أن شرطة تأمين الموانئ البحرية بمحلية سواكن تمكنت من إحباط محاولة تهريب نحو (717000) حبة من مخدر الكبتاجون بوزن ( 120) كيلو جرام.

و أشارت إلى أن المخدرات كانت في طريقها إلى إحدى دول الجوار عبر ميناء سواكن مضيفةً أن الشحنة عثر عليها مخبأة داخل شنط بطريقة يصعب اكتشافها وسط شحنة علف برسيم.

وقالت إنه تم فتح بلاغ بالرقم ١٥ تحت المادة ١٥من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية بقسم شرطة محلية سواكن و تم تسليم البلاغ لإدارة مكافحة المخدرات لمزيد من التحري عطفاً على إرسال المعروضات إلي المعمل الجنائي لفحصها.

باج نيوز