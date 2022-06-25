السعودية.. القبض على شخص عرض حياته للخطر بغرض زيادة المتابعين





قبضت شرطة منطقة جازان في السعودية، على مواطن ظهر في مقطع فيديو مستلقياً على طريق عام في محافظة العيدابي معرضاً حياته وحياة الآخرين للخطر.

وأوضحت الشرطة عبر حساب الأمن العام بتويتر، أن المواطن نشر ذلك في شبكات التواصل الاجتماعي بغرض زيادة متابعيه، وتم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة، واستكمال إجراءات القبض على من وثق المقطع.

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