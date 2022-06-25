ضبط كمية من المخدرات كافية لقتل 12 مليون شخص





اتهمت محكمة أمريكية، الجمعة، تاجر مخدرات بعد ضبطه ومعه كمية ضخمة من مخدر “الفينتانيل” الفتاك، وسط تقديرات بأن تكون كافية لقتل 12 مليون شخص.

وبحسب صحيفة “ديلي ميل”، فإن الرجل الذي يبلغ 60 عاما وينحدر من ولاية كاليفورنيا، جرى اتهامه بحيازة مادة خاضعة للرقابة مع نية بيعها، ويواجه عقوبة سجن تصل في حدها الأقصى إلى 6 سنوات و8 أشهر وفق سكاي نيوز.

وحجزت شرطة الطريق السريع بولاية كاليفورنيا 4 كيلوغرامات من مخدر “الفينتانيل” القاتل، داخل سيارة المتهم خلال عملية تفتيش.

وعند البحث في بيت الموقوف، عثر به على أكثر من 20 كيلوغراما من المخدر، إلى جانب حبوب تصل قيمتها لـ250 ألف دولار، و122 غراما من مخدر “ميثام فيتامين”.

ويوضح الخبراء أن الجرعة القاتلة من مخدر “الفينتانيل” لا تزيد عن ميليغرامين، وهو ما يعني أنه شديد

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