قوة من الدعم السريع والشرطة تضبط (1500) رأس حشيش





ألقت قوة مشتركة من قوات الدعم السريع والشرطة بولاية وسط دارفور، القبض على اثنين من المتهمين في بلاغ مقتل أحد المواطنين وجرح آخر ونهب السيارة التي كانت تقلهم بطريق زالنجي- سرف عمرة وذلك بمعاونة الإدارة الأهلية بالمنطقة، حيث تم القبض عليهم وبحوزتهم كمية كبيرة من الحشيش (البنقو) تقدر بـ(1500) رأس وقطعة سلاح “كلاش” ودراجة نارية “موتر”، وتم احضارهم لموقع قيادة الدعم السريع- قطاع وسط دافور.

ووجّه والي وسط دافور المكلف سعد آدم بابكر خلال وقوفه على الضبطية بمحاكمة الجناة عبر القضاء ليكونوا عظة وعبرة لكل من تسوِّل له نفسه التلاعب وزعزعة أمن الولاية، واصفا العملية بالإنجاز الكبير، وامتدح سعد بحسب (سونا)، دور الشرطة وقوات الدعم السريع والأجهزة الأمنية الأخرى لإنجاز هذه المهمة وحفظ الأمن.

من جانبه، أكد قائد قوات الدعم السريع قطاع وسط دافور العميد علي يعقوب جبريل، أن عملية توقيف المتهمين وبحوزتهم هذه الكميات الكبيرة من المعروضات جاء ترجمة لخطة لجنة أمن الولاية الرامية لحفظ الأمن وحماية الموسم الزراعي خلال زيارتها مؤخراً للمناطق الواقعة شمال الولاية والتي شهدت تفلتات أمنية وظواهر سالبة.

وحيا العميد علي دور القوات التي أسهمت في إلقاء القبض على المتهمين والمعروضات، موكداً حرص جميع القوات الأمنية بالولاية على تأمين المواطنين، وأشار الى عدم مجاملة المجرمين أو التستر عليهم وقال “لا توجد أعراف مع المجرمين ومروجي المخدرات”.

صحيفة الصيحة