إحباط تهريب أكثر من 700 ألف حبة “كبتاجون” عبر السودان





أعلنت شرطة ولاية البحر الأحمر إحباط محاولة تهريب كميات كبيرة من مخدر الكبتاجون، كانت في طريقها لإحدى دول الجوار عبر ميناء سواكن.

وقالت شرطة الولاية في تعميم صحفي إن شرطة تأمين الموانئ البحرية بمحلية سواكن تمكنت من إحباط محاولة تهريب نحو (717000) حبة من مخدر الكبتاجون بوزن ( 120) كيلو جرامًا.

وأوضحت أن الكميات عثر عليها مخباة داخل شنطة وسط شحنة علف “برسيم”.

وقالت إنه تم فتح بلاغ بالرقم ١٥ تحت المادة ١٥من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية بقسم شرطة محلية سواكن وتم تسليم البلاغ لإدارة مكافحة المخدرات لمزيد من التحري عطفًا على إرسال المعروضات إلى المعمل الجنائي لفحصها.

صحيفة السوداني