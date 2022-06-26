شاهد بالفيديو.. لحظة انهيار منجم ذهب بشمالي السودان وسقوط عدد من الضحايا “المُنقبين”





وثق مقطع فيديو اللحظات الأولى لإنهيار منجم ذهب بمنطقة كركارة الكبابيش بالخناق شمالي السودان، أمس السبت، وسط أنباء عن سقوط عدد من الضحايا يجري البحث عنهم، وفق ما نقلت (كوش نيوز).



وأفادت مصادر عن نجاة العشرات بعد انهيار كتلة رملية على عدد من الآبار، دُفِن على إثرها بعض المنقبين، لم تفصح إحصائية رسمية عن أعدادهم.

دنقلا: (كوش نيوز)