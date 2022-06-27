شاهد بالفيديو.. هروب “ورل” من صاحبه داخل حافلة مواصلات بالخرطوم يثير الرُعب بين الركاب





أثار “ورل” هرب من صاحبه، وانطلق بين مقاعد حافلة مواصلات بالخرطوم الرُعب والهلع بين الركاب، ما اضطر السائق للتوقف وفرار بعض الركاب.

ووثق مقطع فيديو لحظة العثور على “الورل”، مختبئاً تحت أحد مقاعد الحافلة، بعد أن خرج من “كرتونة” كان يحمله فيها أحد الركاب.



ودهش البعض على منصات التواصل الاجتماعي (من قوة قلب الرُكاب) وعلقت أم أحمد: الناس الراكبين ديل ماشاء الله علي قوة قلوبهم كمان يفتشو، فيما علق آخر ساخراً (اسي المرعوب الورل ولا الركاب؟!).

الخرطوم: (كوش نيوز)