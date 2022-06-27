القبض على قاتل شاب بطوبة (انترلوك) في جبرة





ألقى قسم شرطة جبرة، القبض على متهم قام بضرب المجني بطوبة (انترلوك) في الرأس مسبباً وفاته.

وبحسب إعلام شرطة ولاية الخرطوم، أنه ورد بلاغ للقسم بوجود جريمة قتل بجبرة شارع بلال بعد حوالي الساعة السابعة مساءً، وبموجب ذلك تحرّك أحد أفراد القسم فوراً لموقع الجريمة، وبعد مقاومة شرسة قام بالقبض على المتهم وإحضاره إلى القسم وتم الاستعانة بفريق مسرح الحادث للحضور إلى مسرح الجريمة وإتخاذ الإجراءات الفنية اللازمة، بجانب فتح بلاغ في مواجهة المتهم تحت المادة (130) من القانون الجنائي القتل العمد لتكملة إجراءات البلاغ.

صحيفة الصيحة