ضبط كميات من القذائف الحربية بميناء سواكن





أعلنت قوات الدعم السريع قطاع البحر الأحمر، عن ضبط كمية من الذخيرة بمرسى الجزيئات بمنطقة جنوب ميناء هيدوب في الساحل الجنوبي لميناء سواكن.

وقال قائد قوات الدعم السريع قطاع البحر الأحمر، المقدم رامي آدم الطيب يونس،، الأحد، إنّ المضبوطات شملت ٢٥ قذيفة (آر بي جي) و (١) دانة هاون طراز (B 10)

وأوضح آدم الطيب، أنّ الضبطية تأتي في إطار جهود قوات الدعم السريع في مكافحة الجريمة بأشكالها المختلفة وتأمين الثغور، وحماية مكتسبات البلاد ضمن مهام الواجب الوطني بتحقيق الأمن والاستقرار.

صحيفة السوداني