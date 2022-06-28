



كشفت مباحث فرعية كرري أمس، عن إلقائها القبض على أخطر معتادي جرائم تزوير مستندات الأراضي ومستندات السيارات .

وقال (إعلام شرطة ولاية الخرطوم): إن قوة من مباحث ولاية الخرطوم تمكَّنت من القبض على المتهمين وذلك عقب توفر معلومات لها تفيد عن مكان وجود متهم ينشط في عمليات تزوير المستندات، وأوضحت بأنه وفور ذلك تم تشكيل فريق ميداني للبحث والرصد والمتابعة، منبِّه إلى أن الفريق الميداني تمكَّن من الوصول لمعلومات دقيقة حول نشاط المتهمين، وأشارت الشرطة إلى أنها وفور ذلك قامت بنصب كمين محكم أسفر عن القبض على المتهم وبحوزته بطاقات قومية تحمل صورته، بجانب ضبط استيكر ترخيص لعربة أفانتي.

الخرطوم: محمد موسى

صحيفة الصيحة