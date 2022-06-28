سقوط 10 اعمدة كهربائية بودمدني بسبب رياح عاتية





شهدت اجزاء متفرقة من ولاية الجزيرة، ظهر امس، امطاراً غزيرة مصحوبة برياح قوية وزوابع رعدية مما أدى لسقوط حوالى 10 أعمدة كهربائية بجانب عدد من الاعمدة آيلة للسقوط في طريق مدني القضارف بالقرب من منطقة العريباب شرق مدني مما تسبب في انقطاع التيار الكهربائي في معظم قرى شرق النيل حنتوب.

وعقب هطول امطار استمرت لاكثر من ساعة كشفت جولة (الجريدة) بودمدني عن تراكمات لمياه الامطار في معظم الطرق الرئيسية خاصة شارع النيل والموقف العام وشارع المحطة.

وشهد الموقف العام روائح نتنة نتيجة اختلاط مياه الامطار بالنفايات وطالب عدد من مواطني ودمدني حكومة الولاية بالاسراع في معالجة مشاكل التصريف خاصة وان توقعات الارصاد الجوي كشفت عن امطار غزيرة سيشهدها خريف هذا العام.

وفى السياق اصدر والي الجزيرة المكلف، اسماعيل عوض العاقب، امس قرارا حمل الرقم 95 لسنة 2022م قضى بتشكيل غرفة عمليات طوارئ الخريف بولايه الجزيرة.

مدنى: مزمل صديق

صحيفة الجريدة