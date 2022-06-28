مصر.. حكم نهائي بإعدام 10 مدانين في قضية “كتائب حلوان”





أصدرت محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ في مصر، الثلاثاء، حكما نهائيا بإعدام 10 مدانين في القضية المعروفة إعلاميا بـ”كتائب حلوان (مدينة جنوبي العاصمة القاهرة)”.

وأفادت وكالة الأنباء المصرية الرسمية، بأن المحكمة برئاسة القاضي محمد شيرين فهمي، قضت بـ”إجماع الآراء، بإعدام 10 من كوادر وعناصر جماعة الإخوان (شنقا) في القضية المعروفة إعلاميا بكتائب حلوان الإرهابية”

ومن أبرز المشمولين بحكم الإعدام “يحيى موسى”، المتواجد خارج البلاد.

وأدين المحكومون العشرة بـ”قتل عدد من ضباط ورجال الشرطة والتخريب واستعمال القوة وتخريب منشآت عامة خاصة أبراج الكهرباء”، وهي تهم عادة ما نفاها محامو هؤلاء المدانين في جلسات سابقة.

وتمت تلك الوقائع منذ فض اعتصام ميدان رابعة العدوية شرقي القاهرة، الرافض للإطاحة بالرئيس الراحل محمد مرسي، في 14 أغسطس/ آب 2013 وحتى 2 فبراير/ شباط 2015، بحسب إعلام محلي.

ووفق القانون المصري فجميع أحكام محكمة “جنايات أمن الدولة العليا طوارئ” نهائية.

ويحق لرئيس البلاد، حسب القانون، تخفيف الحكم أو إلغاؤه طالما صار نهائيا، أو التصديق عليه لتنفيذه من جانب السلطات المعنية.

وتواجه مصر انتقادات بشأن تصاعد وتيرة أحكام الإعدام الصادرة أو المنفذة، غير أن القاهرة تؤكد عادة في بيانات لوزارتي الخارجية والداخلية أنها تنفذ القانون وتواجه أي خروج عليه في ظل “استقلال القضاء”.

العربية نت