القبض على متهم بقتل اثنين وجرح آخرين بأمبدة





تمكَّنت مباحث قسم شرطة سوق ليبيا من القبض على متهم قام بضرب (4) مواطنين بساطور مسبباً الوفاة لاثنين، وإصابة اثنين آخرين وذلك بمنطقة أمبدة المرخيات المعمورة.

وقال (إعلام شرطة ولاية الخرطوم) بأنه ورود بلاغ للقسم أفاد خلاله والد أحد المجني عليهما بأنه ذهب إلى المسجد لأداء صلاة العشاء وعند عودته وجد ابنه مصاباً على رأسه (متوفي) وابنته مصابة على رأسها وابنه الآخر مصاب على يده اليسرى، كما قام المتهم بالتعدي على طفل الجيران الذي كان يوجد مع أبنائه بنفس الساطور على رأسه مسبباً له الوفاة، ونبَّهت الشرطة إلى أنها وفور ذلك تحرَّكت لمكان الحادث وقامت بإسعاف المصابين إلى حوادث مستشفى أمبدة بموجب أورنيك (8) جنائي، وحجزا بها للعلاج، وأوضحت الشرطة بأنها وفور ذلك شرعت في البحث عن المتهم ليتم إلقاء القبض عليه وإخضاعه للتحريات التي أقر من خلالها بالتهمة المنسوبة إليه وأفاد بأنه كان ينوي قتل والد المجني عليهما – إلا أنه لم يجده فقام بضرب أبنائه، ليتم وضع الساطور أداة الجريمة كمعروضات وفتح بلاغات في مواجهة المتهم تحت المادة (130) من القانون الجنائي التي تتعلَّق بالقتل العمد توطئة لتقديمه للمحاكمة .

الخرطوم : محمد موسى

صحيفة الصيحة