تفاصيل جديدة مؤثرة حول وفاة صاحب (وصية مقطع الفيديو) الذي قضى نحبه عطشاً بالصحراء





كشفت “الجزيرة”عن تفاصيل جديدة مؤثرة حول وفاة الشاب السوداني عبد الرحمن السيد عبد الله صاحب (وصية مقطع الفيديو) الذي قضى نحبه عطشاً في صحراء العبيدية شمالي السودان.

قال عبد الله شقيق عبد الرحمن للجزيرة مباشر إن أخاه ضل الطريق وبرفقته 4 آخرين بينما كانوا يحملون ماء يكفيهم ليوم واحد فقط.

وأضاف أن واحدا فقط من المجموعة كتب الله له النجاة، إذ لم يؤثر فيه العطش وبادر بالبحث عن ماء شرب أو مخرج نجاة لإنقاذه والمجموعة، لكن الموت كان أسرع منه وحصد أرواح رفاقه.

وقال شقيق الفقيد: عندما اقترب هذا الشخص من مكان به حركة سكان فقد وعيه ونقل إلى مستشفى قريبة، وعندما فاق بعد 10 ساعات أبلغ الناس عن مكان رفاقه ووضعهم الحرج بسبب العطش لكن كانوا قد فارقوا الحياة”.

وكان الشاب السوداني عبد الرحمن السيد عبد الله، قد وثق مقطع فيديو للحظات الأخيرة قبل وفاته عطشا و3 من رفاقه بعد تعطل سيارتهم في إحدى المناطق الصحراوية شمالي السودان، أورد فيه وصايا مؤثرة لأسرته، متحدثاً لهم بريق يابس، تبدو على ملامحه الإعياء، طالباً منهم العفو والصفح، وختم وصاياه بنطق الشهادة مستسلماً لقدره في مواجهة الموت، في ثبات ويقين.

الخرطوم: (كوش نيوز)