فتاة سودانية تشكو وتطلب المساعدة (مارست بعض الأفعال مع شاب عبر الهاتف وبعدها أرسلت له صورة فاضحة لي وأصبح يهددني بها فماذا أفعل؟)





عبرت فتاة سودانية عن ندمها الكبير وتوبتها بعد تصرفات قامت بها في لحظات شيطانية جاءت عواقبها وخيمة عليها حسبما ذكرت.

وبحسب رصد ومتابعة محررة موقع النيلين فقد حكت الفتاة قصتها عبر استشارة دفعت بها على إحدى القروبات المتخصصة في نشر الاستشارات العاطفية والذي ينشط على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وقالت الفتاة في استشارتها: ( اقسم بالله اقول الحق كنت متواصله مع واحد اتعرفت عليهو ب الصدفه المهم مرت الايام وحبيتو ووثقت فيهو بقى بيتكلم معاي كلام م ياهو بالليل احيانا كنت بمشيهو عشان م يزعل واحيانا كنت بشاكلو وانا اصلا رافضه الفكره من البداية).

وواصلت سردها قائلة: ( ومره قلت ليهو لو م خليت كلام الليل انا بخليك ووريتو كم مره انو انا كدا بعمل حاجه م بترضي ربنا و بخون ثقه اهلي فيني بس تاني ييزعل ويعمل امور ف انا بضطر وبرجع اتكلم معاهو بس والله من غير نفس بتكلم معاهو و تاني بندم وبرجع بستغفر وببكي).

وأضافت بحسب ما نقلت عنها محررة موقع النيلين: (مره و في لحظه شيطانية طلب مني صور م ياها وقمت رسلتهم ليهو بعد رسلتهم ندمت وكرهت نفسي عشان عملت حاجه بتغضب ربنا بقيت اكره الولد زاتو وهسي خليتو والحمد لله رجعت ل ربنا وبقيت استغفر كتير عن كل كلمه كعبه اتكلمتها معاهو بس هو رجع يهددني ب الصور وقال لي بفضحك وبنشر الصور ف الفيس وبوري اخوانك والناس كلهم حتعرفك ع حقيقتك وانا حاليا خايفه و م عارفه ح اعمل شنو اخواني لو عرفو حيقتلوني وامي حتموت طوالي وابوي الله يرحمو متوفي).

وختمت استشارتها قائلة: ( كيف اقدر امسح اي حاجه من تلفونو علما ب انو هو ف حته وانا ف حته؟! او هل ممكن افتح فيهو بلاغ بدون م زول من اهلي يعرف ولا اعمل شنو بالضبط ؟! لو ف زول عندو حل م يبخل علي والله انا تبت وندمانه شديد وحالي م يعلم بيهو الا ربنا يشهد الله بقيت م قادره انوم من الخوف..معليش كلامي م مرتب ياريت تدوني حلول بدون تجريح).

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين