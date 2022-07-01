معلومات غير مؤكدة بوفاة سودانيين بمدينة الناظور المغربية حاولوا إقتحام السياج الفاصل مع جيب مليلية





قالت وزارة الخارجية إنها تلقت معلومات من سفارة السودان لدى المغرب، تفيد بأن عددا من المهاجرين غير الشرعيين حاولوا إقتحام السياج الفاصل بين مدينة الناظور المغربية وجيب مليلية الخاضع للسلطة الاسبانية، وتوفي عدد من المهاجرين غير الشرعيين إثر ذلك من بينهم إثنين من المواطنين السودانيين، بحسب مصادر غير مؤكدة .

من جانبها تواصلت سفارة السودان بالرباط، في ذات يوم الحادث، مع السلطات المغربية المختصة، للحصول على معلومات رسمية .

حيث وعدت السلطات المغربية بموافاة السفارة بالمطلوب حال إنتهاء عملية التقصي وإستجلاء الحقائق .

بدورها قامت وزارة الخارجية بالتواصل مع سفارة المغرب بالخرطوم في ذات المنحى، وأكدت السفارة انها ستتواصل مع السلطات بالمغرب، وتوافي الوزارة بأي معلومات في هذا الصدد.

وكالة السودان للأنباء