ضبط عصابة “الأفانتي” التي تنهب المواطنين بنيالا





ضبطت شرطة المباحث بولاية جنوب دارفور، أربعة متهمين من أفراد الشبكة التي تتصيد المواطنين وخاصةً الموظفات والموظفين بشارع التكتيك وأحياء كرري بنيالا وفي الشارع العابر حتى المستشفى التركي بنيالا.

وأفاد مصدر (الصيحة)، بأن فريقاً من المباحث استطاع إلقاء القبض على (4) متهمين من أفراد العصابة الذين يتناوبون في اصطياد المارة بواسطة عربيتين ماركة (أفانتي) آخرها احتيال ونهب موظفة شركة زين للاتصالات.

وأشار المصدر إلى أن المتهمون الذين تم القبض عليهم تتراوح أعمارهم ما بين (20- 25) عاماً، ونوه إلى ضبط معروضات بطرف المتهمين متمثلة في أجهزة هواتف ذكية ولابتوب، حيث تعرف بعض الشاكين على مفقوداتهم.

صحيفة الصيحة