“الحبة الزرقاء” القاتل الخطير.. أقوى 1000 مرة من مورفين





اجتاح مخدر جديد ذو لون أزرق، الإنترنت المظلم، وسط تقديرات بأنه أقوى 1000 مرة من عقار المورفين المسكن وقتل 3 أشخاص في الفترة الأخيرة بإحدى مناطق انجلترا.

وذكرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية أن الوفيات الثلاث وقعت في منطقة برمنغهام، وسط إنجلترا.

ومن بين هؤلاء، طالبان جامعيان هما ديلان ليفيل (20 عاما)، وجاكوب زنياك (19 عاما)، ووقعت الوفيات بين أكتوبر من العام الماضي ويناير الماضي.

وقالت الطبيبة، جوديث يالتس، التي حللت الوفيات الثلاث في برمنغهام إنها مصدومة بعدما لاحظت تأثيرات المواد الأفيونية.

ويباع المخدر القوي على شكل حبة زرقاء اللون، ويوجد على الجانب الأول منها حرف M باللغة الإنجليزية، ورقم 30 على الجانب الآخر وفق سكاي نيوز.

ويبدو هذا المخدر حلاً بديلاً لمخدر “فينتانيل” الاصطناعي، لكنه أقوى بكثير منه، حيث يمكن شراؤه عبر الإنترنت المظلم وليس في الشوارع، وفق الطبيبة يالتس.

وبدأت القصة تتكشف في أكتوبر الماضي، عندما توفي الشاب ليفيل، إذ وُجد ميتا في منزله، بعدما خرج في الليلة السابقة مع اثنين مع أصدقائه.

وخلص تقرير الطبيب الشرعي إلى أنه توفي نتيجة تناوله المخدرات، وقال إن الشاب تناول مخدرا، تبين أنه أقوى من عقار مورفين بكثير.

وقال الطبيب، مارك بوتشي، الذي عالج أحد المصابين بهذا المخدر، إن الدراسات التي أجريت على الحيوانات تظهر أن المخدر أقوى 1000 مرة من المورفين.

وأضاف أن المخدر يتكون من مركبات جرى تطويرها في خمسينيات وستينيات القرن الماضي، إذ بدأت في الصين ثم انتقلت إلى أوروبا الشرقي وصولا إلى بريطانيا.

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