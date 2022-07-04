بالفيديو.. مقـتل شاب من أصل إفريقي بـ60 طلـقة على يد الشرطة يثير غضباً واسعاً في أمريكا





مقـتل شاب من أصل إفريقي بـ60 طلـقة على يد الشرطة يثير غضباً واسعاً في أمريكاأقدمت الشرطة الأمريكية على قـتل شاب أمريكي من أصل إفريقي بطريقة مروعة دفعت لتظاهر مئات الأشخاص، يوم أمس (الأحد)، في مدينة أكرون بولاية أوهايو في شمال الولايات المتحدة.

وانطلقت هذه التظاهرات عقب بث مقطع فيديو للحظة مـقتل الشاب جايلاند ووكر البالغ من العمر 25 عامًا بـرصاص الشرطة بعد مطاردته على إثر هروبه من قوات الأمن عقب ارتكابه مخالفة مرورية.

ووقع الحـادث في 27 يونيو الماضي، ودعت جمعيّات مناهضة للعـنصريّة إلى التظاهر من أجل المطالبة بتحقيق العدالة في مقـتل الشاب الذي أصيب بـ 60 طلقة من رصـاص الشرطة، من أصل 90 طلقة أُطلقت نحوه.

وشهدت المظاهرات بعض المواجهات مع الشرطة، ما دفع السلطات المعنية لعمل طوق أمني ونشر معدّات ثقيلة، مثل كاسحات الجليد، في محيط مركز شرطة المدينة بهدف حمايته.

وبررت شرطة المدينة هذا الحـادث بأن “ووكر” هو من بادر بإطلاق النار على قوات الأمن، الأمر الذي جعل القوات تستشعر بأنه يشكل خـطرا ممـيتا وأطلـقوا النار نحوه.

من جهته، عبر عمدة المدينة، دان هوريغان، عن حزنه بشأن الحـادث، داعيا السكان للتظاهر السلمي، فيما طالبت أسرة الضحية بأن تقدم الشرطة توضيحات بشأن ملابسات الحـادث.

روسيا اليوم