استئناف محاكمة البشير وآخرين في قضية فتوى قتل المتظاهرين





أصدرت المحكمة الخاصة أوامر بإعلان سجن كوبر القومى ببحري لإحضار ثلاث من قيادات العهد البائد لمثولهم أمامها الأربعاء المقبل، لمحاكمتهم في قضية فتوى قتل المتظاهرين في العام 2019م.

ويواجه الرئيس المعزول عمر البشير، ونائبه الأسبق علي عثمان محمد طه، ورئيس حزب المؤتمر الوطني المُكلَّف أحمد محمد هارون، ورئيس البرلمان الأسبق الفاتح عزالدين، الاتهام على ذمة الدعوى الجنائية.

في وقت قرَّرت فيه المحكمة الخاصة المنعقدة بمعهد تدريب العلوم القضائية بأركويت شرقي العاصمة الخرطوم برئاسة القاضي زهير بابكر عبدالرازق الحسن، إعلان -أيضاً- طرفي الدعوى الجنائية هيئتي الاتهام عن الحق العام نيابة الجرائم الموجهة ضد الدولة والخاص مجموعة من المحامين القانونيين على رأسهم المحامى وائل سعيد، إلى جانب إعلانها هيئات دفاع المتهمين الأربعة التي يمثلها المحامون عبدالباسط سبدرات، محمد الحسن الأمين، أحمد أبوزيد وهاشم أبوبكر الجعلي، وذلك لمثولهم أمامها في الجلسة القادمة .

الجدير بالذكر أن المحكمة أجلت الجلسة الماضية وذلك لتتفاجأ بعدم إعلان شرطة المحكمة أطراف القضية بموعدها بعد إعادة أوراق البلاغ من محكمة الاستئناف جراء طلب الفحص المقدَّم من الاتهام ضد قرار محكمة الموضوع بالاستمرار في انعقاد جلساتها في سماع إفادات المتحري قبل مشاهدة مستندات الاتهام عبارة عن فيديوهات (سي دي) واستجوابه حول ما ورد فيها، الأمر الذي اعتبرته إجراء غير سليم ويؤثر في قضيتهم باعتبار أن قضيتهم تؤسس عليها – بحد قولهم .

الخرطوم: محمد موسى

صحيفة الصيحة