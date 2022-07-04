مسجون يطلب تأجيل حكم الإعدام حتى يتبرع بكليته





في موقف غير معتاد طالب سجين في الولايات المتحدة الأمريكية بتأجيل موعد إعدامه، ليستطيع التبرّع بكليته.

وحكم على راميرو جونزاليس بأخذ بحقنة قاتلة في 13 يوليو بتهمة إطلاق النار على فتاة (18 عاماً) من غرب تكساس . وقال جونزاليس إنه يرغب في مد حكمه ل30 يوماً قبل التنفيذ ، ليتبرّع بكليته لشخص مريض ومحتاج للكلية بشدة”. وحصل جونزاليس على تقييم ممتاز كمتبرّع لمرضى الكلى من جامعة تكساس في جالفستون، حيث يملك زمرة دم نادرة قد يصعب إيجادها عندما يطلبها المريض.

مزمز