بكري راستا: حنبنيهو.. حنبنيهو كيف ونحنا بنقلع في الإنترلوك عشان نترس الشوارع ؟





كتب بكري راستا :

مفاهيم لازم تتغير :

⭕ حنبنيهو : حنبنيهو كيف ونحنا بنقلع في الإنترلوك عشان نترس الشوارع ؟

⭕ التتريس : كون إننا نترس الشوارع كفعل ثوري هو يمكن يكون مؤثر لكن بتجيب لينا السخط من المواطنين ودا بيصب في صالح الإنقلابيين ، صح نحنا ما داخلين انتخابات لكن لازم إذا ما عاوزين نكسب تعاطف الشعب ما نفقد تعاطف الناس المتعاطفة معانا ، وقصة التتريس دي خصمت مننا كتير .

⭕ المظهر : مظهر الثوار مهم ، صحي أي زول حر لكن ناس كتار وفئة مقدرة من فئات الشعب أو شريحة كبيرة منهم بقت شايفانا عبارة عن صعاليك ، ليه ؟ بسبب المظهر ، إنت يا ترس بتمثل الثورة يعني إنت سفير الثورة ، وما ممكن سفير يكون مفلفل شعرو ولابس لبس ما مهذب ، لأن الثورة هي ثورة وعي وسلوك ما تتريس وإعتصامات ومواكب فقط ، صح دي أدوات لكن هي مجرد أدوات وليس ديدن ولا مفترض يكون ديدن ولا سمة ، مافي ثورة حتى الموت ، في ثورة بعدها بيكون في بناء حقيقي .

⭕ الأطفال والشباب : ديل هم اللي مفترض يبنوا البلد دي ، الكبار ديل خلاص ما حيقدروا يقدموا للبلد دي زينا نحنا الشباب ، عودهم رقا ، يبقى ما ممكن نحنا نسمح بإنو زول نحنا راجينو يبني البلد دي يعرض نفسو للقتل بصدور عارية ، ما ممكن الأطفال يكونوا وقود للثورة دي ، دا أكبر غلط ووصمة عار في جبين فعلنا الثوري ، الأطفال ديل مفترض أهاليهم يسيطروا عليهم ويقولوا ليهم ما عندكم شغلة بحاجة غير دراستكم انتوا ذخيرتنا في وجه الزمن القاسي .

⭕ الجيش وما أدراك ما الجيش : الجيش دا يا تروس مؤسسة وطنية من زمن كانت قوة دفاع السودان ، وقوة دفاع السودان دي هي اللي حققت لينا الإستقلال وليس الفعل الثوري الوقت داك ، صح الفعل الثوري مؤثر لكن ما بيحرر بلد ، الجيش دا رغم الدمار اللي حصل لكل مؤسسات الدولة من ١٩٥٦م حتى الآن هو المؤسسة الوحيدة اللي مازالت راسخة وصلبة وواقفة في محلها وما جاتها أي عوجة ، نحنا بنسمع من الجيران وأصحابنا إنو الجيش دا كان زمن الأحزاب كان حاجة رديئة جداً ما زي هسي ، قالوا زمان كاكي يلبسوهو ما كان عندهم ، أي والله حقيقة ، هسي عربات ونثريات وإمكانيات صح دي من قروش الدولة ومن جيب المواطن لكن رغم إنو البشير كان عازي ناس الجيش ولاحظوا إنو هو كان القائد العام والأعلى ومظبط ليهم أمورهم لكن أولما الشعب ثار العساكر والضباط الصغار وقفوا مع الثورة وبالتالي الكلام دا أثر في ضباط كبار ورضخوا للتيار الثوري من الرتب الصغيرة ، وبعدها عزلوا قائدهم وختوهو في الرج ، الناس دي لو ما عندها وطنية ما بتعمل كدا ؟ ، كلامي طبعا ما عن القيادات الكبيرة ، ديل معاهم معاهم عليهم عليهم ، يبقى الجيش خط أحمر يا تروس ، ما نسيء ليهو ، الجيش ما برهان ولا كباشي ، الجيش مؤسسة كبيرة اتعاقبوا عليها الكتير من القادة وسنتها التغيير الدائم ، حاجة تانية داير أقولها : في دول زي مصر وإسرائيل أي مواطن هو مشروع عسكري وجاهز يلبس الكاكي في أي وقت ، ما عشان في خدمة إلزامية هناك بس ، لا ، عشان الواحد من هو طفل بعلموهو ويفهموه إنو في حاجة إسمها وطنية ، إنك انت فدا وطنك ، وانو الجيش دا هو درع البلاد البيحميها من كل معتدي ، ياخ في حاجة ماغساني مغسة شديدة ، صح الثوار البيموتوا ديل اخواننا لكن البيموتوا في الفشقة ديل برضو أخواننا ، كان مفترض نعلن إننا متطوعين نمشي نساند الجيش في الحدود هناك ، نوري العالم اننا الفعل الثوري ما في المواكب بس ، الفعل الثوري ممكن يكون بإننا نلبس الكاكي ونمشي نحارب مع اخواننا ديل ، ياخ اول مرة الجيش يعمل واجبه ، وهسي ما فاتت حاجة ، مفترض نرتب لموضووع التطوع دا ، الناس اللي في الفشقة ما أحسن مننا ولا نحنا أحسن منهم ، كلنا سودانيين وعشان تاني ما يقولوا علينا مجرد صعاليك وشماسة ، لا نحنا ناس وطنيين وبنعرف قيمة تراب بلدنا وكويس وزمان كنا بنغني في مسارح مدارسنا في الفؤاد ترعاهو العناية ، هو منو اللي في الفؤاد ترعاهو العناية ؟ ، ما ياهو تراب البلد دي ؟ ، وبرضو لازم نزرع في أجيالنا حب البلد دي ونزرع في أطفالنا وفي الأجيال القادمة إنو الجيش دا جيش البلد ، جيش كل السودانيين ما حق فئة معينة من الشعب ، وانو الواحد مفترض يفتخر وراسو تكون مرفوعة لو هو عسكري لأنو الباقين نايمين وهو بيحمي في بلدو في حتات يمكن مافيها شبكة ولا حتى بشر .

⭕ التدخلات الأجنبية : نحنا مفترض نحل مشاكلنا برانا ، سواء كان نحنا أو الكيزان أو غيرهم نحنا كلنا سودانيين ما مفترض نهائي ندخل بيناتنا زول غريب ، وما مدعاة للفخر كونك تدخل بيناتنا زول غريب وكمان خواجة ، من متين الغرب كان داير لينا الخير ؟ ، هو عينو على ثرواتنا ، على أراضينا ومعادنا ومويتنا .

دي حاجات كدا بس حبيت كل ثائر يقراها عشان يوعى لأنو الثورة الحقيقية هي ثورة الوعي.

بكري راستا