شاهد مقطع فيديو مؤثر لشباب سودانيين ضلوا طريقهم في صحراء ليبيا





وثق مقطع فيديو، لحظات مؤثرة لشباب سودانيين، ضلوا طريقهم في صحراء ليبيا، غاصت سيارتهم في الرمال يحاولون إخراجها.

وأفاد مقربون للشباب، بأن ابن جيرانهم، يوسف عابدين قد خرج ومعه ابن اخته نبيل السر وسافروا إلى ليبيا عبر الصحراء، برفقتهم شاب اسمه ناصر، بسيارة صغيرة بيضاء ومعهم شاب يقال اسمه محمد ولكن السيارة وحلت وغرزت في الرمال.

محمد هذا نزل منهم في الطريق خوفا على نفسه وثلاثتهم واصلوا السير، إلا ان السيارة غرزت منهم وحاولوا اخراجها، كان ذلك قبل 9 أشهر.



هذا الاسبوع وجدت جثة “نبيل السر” وفي جواله فيديو لهم وهم يحاولون إخراج السيارة، ولم يعثر على البقية، الذين رجحوا وفاتهم عطشاً في الصحراء.

الخرطوم: (كوش نيوز)