ضبط عصابة تزييف العملات الجديدة في أم درمان وبحوزتها 30 ملياراً مزيفة





تمكّن فريق ميداني مشترك من الإدارة العامة للمباحث والتحقيقات الجنائية إدارة العمليات الفيدرالية، وجهاز المخابرات العامة هيئة الأمن الاقتصادي، من ضبط شبكة إجرامية تنشط في تزييف العملات مكونة من شخصين بمنطقة المويلح بأم درمان وضبط بحوزتهما مبلغ 24 مليار جنيه مُزيّفة من فئة الألف جنيه، من العُملات الجديدة ومبلغ 6 مليارات جنيه، من فئة الخمسمائة جنيه مُزيّفة.

وأعلنت السلطات الأمنية أنها وردتهم معلومات تفيد بأن هنالك شبكة إجرامية ضالعة في تزييف العُملات بضاحية المويلح ونسبةً لخطورة هذا النشاط الإجرامي وتهديده للاقتصاد الوطني، تم تكوين فريق ميداني مُشترك من الإدارة العامة للمباحث والتحقيقات الجنائية، وجهاز المخابرات العامة لإنهاء هذا النشاط الإجرامي لعناصر هذه الشبكة ووضع حدٍّ لمغامراتهم الإجرامية، وبمُوجب ذلك ظلّ الفريق المُشترك المُكلّف بإنهاء هذه المُهمّة في مراقبة ميدانية لصيقة لهذه المجموعة استمرت لفترة شهرين حتى اكتملت جميع العناصر والأدلة الدامغة التي تنهي نشاطها الإجرامي.

ومن خلال عملية نوعية عبر مُداهمة واسعة النطاق، أنهت أسطورة أكبر وأخطر الشبكات الإجرامية التي تنشط في عملية تزييف الأوراق المالية، حيث أسفرت العملية عن ضبط متهمين اثنين وبحوزتهما ثلاث ماكينات تُستخدم في عملية التزييف ومبلغ 30 مليار جنيه مزيفة، منها مبلغ 24 ملياراً من فئة الألف جنيه من العملات الجديدة ومبلغ 6 مليارات جنيه من فئة الخمسمائة جنيه، وقد تم اتخاذ إجراءات قانونية في مُواجهتهما توطئة لتقديمهما للمحاكمة.

صحيفة السوداني