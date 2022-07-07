ضبط متهم من أخطر مروجي الحبوب والمخدرات وحيازة السلاح





ضبطت شعبة عمليات كرري الفيدرالية، أخطر مروج للحبوب والمخدرات وحيازة السلاح والتهديد واستلام المال المسروق يدعى (ب.ع) والملقب بـ(و. ا).

وحسب المكتب الصحفي للشرطة اليوم، يأتي الإنجاز في إطار جهود مكافحة الجريمة والقضاء على الظواهر السالبة وتضييق الخناق على المجموعات الإجرامية وتحجيم أنشطتها، وضبط بحوزة المتهم السلاح الذي يستخدمه في ارتكاب جرائمه و(20) حبة مختلفة وأجهزة اتصالات (هواتف) يقوم باستلامها من معتادي السرقات.

وأشار إلى أن المتهم يتمتّع بذكاء حاد لكنه لا يفوق ذكاء رجال الشرطة، وأن جهود القبض عليه استمرت لعدة أشهر، وبهذا يكون قد اسدل الستار على جرائمه التي ارتكبها وإنهاء مغامراته الإجرامية.

صحيفة الصيحة