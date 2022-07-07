مقتل 5 سودانيين وإصابة 40 في حادث مؤسف بمصر





الحافلة كانت قادمة من السودان متّجهة إلى محطة نقل الركاب بمنطقة كركر في مدخل مدينة أسوان.

أعلنت وزارة الصحة المصرية في مدينة أسوان، عن أنّ تسعة أشخاص، من بينهم خمسة سودانيين، لاقوا حتفهم في حادث تصادم بطريق أبو سمبل في جنوب مصر، الخميس.

وقال وكيل وزارة الصحة إيهاب حنفي، بحسب وكالة رويترز، إنّ الحادث، أوقع 43 مصابًا، من بينهم 40 سودانيًا وثلاثة مصريين.

وأشار إلى أنّ محاولات التعرّف على هويّة الجثث الأخرى ما زالت جارية.

وأوضح أنّ الحادث جاء نتيجة تصادم حافلة بسيارة نقل مما أسفر عن انحراف الحافلة عن الطريق وانقلابها.

باج نيوز