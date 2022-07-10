يتسبب في نزيف 90٪ من المرضى.. مخاوف من تحول فيروس فتاك ظهر بأفريقيا إلى وباء عالمي





يُعتقد أن شخصين لقيا حتفهما بسبب فيروس ماربورج القاتل للغاية في غانا بينما يستعد المسؤولون لتفشي محتمل.

لم يكن المرضى، من منطقة أشانتي جنوب البلاد، معروفين لبعضهم البعض، مما يشير إلى أن المرض ينتشر على نطاق أوسع.

وبحسب صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، جاءت الاختبارات الأولية إيجابية للفيروس ويتم إعادة تحليل العينات من قبل منظمة الصحة العالمية (WHO).

إذا تم تأكيد ذلك، فستكون المرة الثانية التي يتم فيها اكتشاف ماربورج في غرب إفريقيا، بعد تفشي صغير في غينيا العام الماضي.

ترسل منظمة الصحة العالمية خبراء لدعم مسؤولي الصحة الغانيين وتعقب الاتصالات الوثيقة للضحايا.

يقتل ماربورج، ابن عم الإيبولا القاتل، ما بين ربع و90 في المائة من كل من يصاب بالعدوى.

تم وصف المرض شديد العدوى بأنه التهديد الوبائي الكبير التالي، حيث وصفته منظمة الصحة العالمية بأنه «معرض للوباء».

يصبح المرضى المصابون بالعدوى «أشبه بالأشباح»، وغالبًا ما يطورون عيونًا عميقة ووجوهًا بلا تعبير. عادة ما يكون مصحوبًا بنزيف من فتحات متعددة – بما في ذلك الأنف واللثة والعينين والمهبل.

قال الدكتور فرانسيس كاسولو، ممثل منظمة الصحة العالمية في غانا: «السلطات الصحية على الأرض تحقق في الوضع وتستعد لاستجابة محتملة لتفشي المرض».

ويضيف: «نحن نعمل عن كثب مع الدولة لتكثيف الكشف وتتبع جهات الاتصال والاستعداد للسيطرة على انتشار الفيروس».

وقال مسؤولون إن المريضين الغانيين عانا من الإسهال والحمى والغثيان والقيء. لم يتم الكشف عن أعمارهم وجنسهم.

جاء تحليل العينات المأخوذة من مريضين من قبل معهد نوجوتشي التذكاري للبحوث الطبية إيجابيًا بالنسبة لماربورج.

تم إرسالها الآن إلى معهد باستير في السنغال، وهو مركز متعاون مع منظمة الصحة العالمية، للتأكيد.

يرتبط الفيروس عادة بتفشي المرض في أنجولا وجمهورية الكونغو الديمقراطية وكينيا وجنوب إفريقيا وأوغندا.

تنشر منظمة الصحة العالمية خبراء لدعم السلطات الصحية في غانا من خلال تعزيز مراقبة الأمراض والاختبار وتتبع المخالطين.

وسيعمل المسؤولون أيضًا مع المجتمعات لتنبيههم وتثقيفهم بشأن مخاطر المرض والتعاون مع فرق الاستجابة للطوارئ.

ما هو مرض ماربورج؟

ماربورج هي حمى نزفية فيروسية تنتمي إلى نفس عائلة مرض فيروس الإيبولا الأكثر شهرة.

وتنقل خفافيش الفاكهة الفيروس ولكن يمكن أن ينتشر بين البشر عن طريق الدم وسوائل الجسم وكذلك لمس الأسطح الملوثة.

هناك حاجة إلى إجراءات صارمة للغاية لمكافحة العدوى لاحتواء الفيروس.

تم اكتشافه لأول مرة في البشر في عام 1967 بعد تفشي المرض في ماربورج وفرانكفورت في ألمانيا وفي بلغراد، صربيا، بعد أن تم نقله إلى عمال المختبرات عن طريق القرود المستوردة من أوغندا.

تم اكتشاف المرض للمرة الثانية في عام 2008 في امرأة هولندية عادت إلى هولندا من أوغندا، حيث كانت تزور الكهوف.

يبدأ المرض فجأة، مع ارتفاع في درجة الحرارة وصداع شديد، وغالبًا ما يؤدي إلى نزيف حاد في غضون سبعة أيام.

لا توجد لقاحات أو علاجات مضادة للفيروسات معتمدة لعلاج الفيروس، لذا يتعين على الأطباء الاعتماد على القطرات الوريدية لتحسين الأعراض.

لا يزال يجري تطوير مجموعة من العلاجات المحتملة، بما في ذلك منتجات الدم والعلاجات المناعية والعلاجات الدوائية.

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